Wer will mitfahren im Nikolaus-Boot?

Der Nikolaus besucht am 5. Dezember Nordhorn. Nach einem Stopp im Tierpark geht es mit dem Boot in die Innenstadt. Der Tierpark und die GN-Kinderredaktion laden zwölf Kinder dazu ein – wenn sie ein schönes Bild malen.

Nordhorn. Am Abend vor dem Nikolaustag wird in Nordhorn wieder geknobelt. Dann dürfte die Innenstadt rappelvoll sein. Viele Menschen gehen dort am Montag, 5. Dezember, von Tisch zu Tisch und lassen die Würfel rollen – in der Hoffnung, einen kleinen Gewinn zu ergattern.

Bevor die Würfel geworfen werden, wird in der Innenstadt ein besonderer Gast erwartet. Der Nikolaus kommt gegen 17 Uhr und verteilt Süßigkeiten. Wie schon im vergangenen Jahr wird er mit einem Boot über die Vechte kommen. Zuvor macht er dieses Mal einen Zwischenstopp im Tierpark Nordhorn und verteilt dort ab 15 Uhr an Kinder kleine Geschenke.

Einsendeschluss: Freitag, 25. November

Damit aber nicht genug: In einem zweiten Boot, das den Nikolaus auf seiner Fahrt vom Tierpark in die Innenstadt begleitet, ist Platz für zwölf Kinder und jeweils einen Erwachsenen. Ihr möchtet in diesem Boot gerne mitfahren? Einmal über den Vechtesee und durch die Innenstadt? Kein Problem: Der Tierpark und die GN-Kinderredaktion rufen zur Teilnahme an einem Wettbewerb auf. Malt euer schönstes Nikolaus- oder Adventsbild! Unter allen Einsendern wählen wir zwölf Gewinner aus. Einsendeschluss für den Malwettbewerb ist Freitag, 25. November. Name, Alter und Adresse nicht vergessen! Schickt eure Bilder bitte an:

Tierpark Nordhorn

Nikolaus-Malwettbewerb

Heseper Weg 140

48531 Nordhorn

Bevor der Nikolaus im Tierpark eintrifft, lädt eine Vorlesepatin der Stadtbibliothek ab 14.30 Uhr ins Sternenzimmer im früheren Restaurant Borggreve ein, das jetzt ein Teil des Tierparks ist. Dort erzählt sie eine Nikolaus-Geschichte. Um 15 Uhr gibt es dann das Treffen mit dem Nikolaus. Bis zu 20 Kinder, die beim Malwettbewerb nicht gewonnen haben, können diesen Programmteil gerne miterleben. Für sie kostet der Eintritt 8 Euro, Inhaber einer Jahreskarte zahlen 5 Euro. Anmeldungen sind beim Tierpark möglich unter Telefon 05921 7120033.