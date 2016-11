Werder-Präsident Hess-Grunewald bekennt sich zu 50+1-Regel

Mehr aus diesem Ressort

Die Münchner Löwen scheinen auch in dieser Saison in der 2. Liga unten festzustecken. Gegen Lautern reicht es nur zu einem enttäuschenden Remis. mehr...

Jürgen Klinsmann muss sein Amt als US-Nationaltrainer abgeben. Nach zuletzt enttäuschenden Auftritten in der Qualifikation drohen die USA die WM 2018 zu verpassen - dafür gab der US-Verband dem Deutschen jetzt die Verantwortung. mehr...

Zum Genießen bleibt nur wenig Zeit. Ganze drei Tage nach dem 1:0 über den FC Bayern ist der BVB erneut gefordert. Mit einem Erfolg über Warschau soll die Tabellenführung in der Königsklasse verteidigt werden. Ein Dauerpatient könnte sein Saisondebüt feiern. mehr...

Ohne Manuel Neuer wird der FC Bayern München das Champions-League-Spiel gegen FK Rostow bestreiten. Der deutsche Fußball-Nationaltorhüter leidet an einer Wadenverhärtung und pausierte wegen der Blessur auch im nicht-öffentlichen Mannschaftstraining des deutschen Meisters. mehr...

In der Bundesliga abgehängt, im Pokal raus: Bayer Leverkusen möchte nun zumindest in der Champions League ein großes Erfolgserlebnis feiern. Denn ein Sieg bei ZSKA Moskau könnte den Achtelfinal-Einzug sichern - wenn Tottenham zugleich in Monaco verliert. mehr...