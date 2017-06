Werner stößt zum DFB-Team - Bierhoff: Auch gegen San Marino attraktiv

dpa Herzogenaurach. Joachim Löw kann im WM-Qualifikationsspiel gegen San Marino auf den wiedergenesenen Timo Werner zurückgreifen. Der einmalige Fußball-Nationalspieler aus Leipzig, der wegen eines Magen-Darm-Infekts beim 1:1 gegen Dänemark gefehlt hatte, traf im DFB-Quartier in Herzogenaurach ein. Nach bislang fünf Siegen in fünf Spielen auf dem Weg zur WM in Russland 2018 strebt die deutsche Auswahl auch gegen den Fußballzwerg einen Erfolg an. „Wir sind zuversichtlich, dass es auch gegen San Marino attraktiv wird“, sagte Teammanager Oliver Bierhoff.