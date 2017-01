Wert der Beute bei KaDeWe-Einbruch im sechsstelligen Bereich

dpa Berlin. Einen Tag nach dem Einbruch ins Kaufhaus des Westens hat die Berliner Polizei erstmals Angaben zum Wert der Beute gemacht. Er liege im sechsstelligen Bereich, sagte ein Polizeisprecher. Weitere Angaben zum Stand der Ermittlungen machte der Sprecher zunächst nicht. Gestern waren mehrere maskierte Täter über einen Seiteneingang in das Luxus-Kaufhaus eingebrochen. Sie schlugen Vitrinen ein, stahlen hochwertige Uhren und Schmuck und flüchteten in einem dunklen Auto, das sie später in Brand setzten. Das KaDeWe und die umliegenden Geschäfte werden immer wieder beraubt und bestohlen.