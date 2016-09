„Wichtig für den Kopf“: SVB punktet gegen BW Lohne

Die Bad Bentheimer Landesliga-Fußballer holten am Sonntag gegen den TuS BW Lohne ein 2:2 (0:0)-Unentschieden. Nach dem Abpfiff freute sich keine Mannschaft so richtig, denn beide Teams hatten durchaus Siegchancen.

Bad Bentheim. Den zweiten Zähler der Saison hat der SV Bad Bentheim eingefahren. Unter dem Strich ging das Unentschieden gegen Blau-Weiß Lohne in Ordnung, doch Grund zum Ärgern hatte der SVB hinterher – genau wie die Gäste auch. Zwei Mal gaben die Obergrafschafter eine Führung wieder her, wobei der Gegentreffer zum 2:2 durchaus vermeidbar war. „Der Punkt ist wichtig für den Kopf“, schob Bentheims Spielertrainer Jörg Husmann jedoch das Positive in den Vordergrund und verwies auf die Steigerung nach dem 1:6 in der Vorwoche in Dinklage. „Der Gegner hatte einfach auch viel Qualität“, meinte Mario Fischer aus dem SVB-Trainerteam.

Die beiden Bentheimer Coaches hatten nach dem Rückschlag am vorherigen Spieltag die Mannschaft durcheinander gewirbelt. „Nach einem 1:6 hat man einfach das Recht, etwas anders zu machen“, erklärte Husmann. Er rückte vom defensiven ins offensive Mittelfeld, mit Gerrit Wilde und Fabian Große Vennekate unterstützten ihn zwei neue Leute in der Zentrale.

Nach der Pause geht Bad Bentheim zwei Mal in Führung

Die ersten Minuten waren allerdings nicht besonders verheißungsvoll für die Gastgeber. Lohne besaß zwei gute Gelegenheiten durch Torjäger Tim Wernke (6.) und Christian Bröring (7.). „Da habe ich gedacht, dass es heute richtig brutal wird“, schwante SVB-Trainer Fischer schon Böses. Mit dem Pfostenschuss von Simon Hennig meldeten sich die Bentheimer allerdings kurz danach auch in der Partie (9.). Im Anschluss verlief die erste Hälfte ausgeglichen ohne große Höhepunkte.

Nach dem Seitenwechsel legte der SVB schnell das erste Tor vor. Simon Hennig steckte schön auf Jörg Husmann durch, der das 1:0 erzielte (48.). Als sich der Bentheimer Spielertrainer allerdings mit einer Oberschenkelzerrung auswechseln lassen musste, kippte das Spiel zunächst zugunsten der Gäste: Tim Wernke gelang per Abstauber der Ausgleich (61.). Nur vier Minuten später holte SVB-Stürmer Sebastian Schmagt aber gegen den Lohner Keeper Philip Kreimer einen Elfmeter heraus, den Mirco Fischer sicher zum 2:1 verwandelte.

In der Schlussphase drängten und drückten die Gäste – mit Erfolg. Dustin Beer traf mit einem haltbaren Flachschuss aus 24 Metern zum 2:2 (81.). Und weil Alper Yilmaz für die Lohner in der 87. Minute nur den Pfosten traf, ärgerten sich hinterher auch die Blau-Weißen über das Unentschieden.

SV Bad Bentheim: Möhring; Kiewitt, Schmidt, Horstjann, Fischer, Wilde, Große Vennekate (79. Küpers), Schevel, Husmann (58. Maschmeier), Schmagt, Hennig (89. Frensch).

Tore: 1:0 Husmann (48.), 1:1 Wernke (61.), 2:1 Fischer (65., Foulelfmeter), 2:2 Beer (81.)