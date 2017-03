Wichtiger Sieg: SC Union bezwingt Stralsund 3:0

Emlichheim. Das war ganz, ganz wichtig: Die Zweitliga-Volleyballerinnen des SCU Emlichheim haben im Heimspiel gegen den Tabellendritten Stralsunder „Wildcats“ einen 3:0 (25:19, 25:22, 30:28)-Sieg eingefahren. Einen Tag nach der bitteren 1:3-Niederlage beim TV Gladbeck zeigten die Niedergrafschafterinnen am Sonntag eine starke Leistung und entledigten sich eines Konkurrenten im Abstiegskampf, denn die Zweitvertretung des USC Münster kann den SCU nicht mehr einholen.

„Wir haben ein super Spiel gemacht, die Mannschaft hat sich das 3:0 verdient. Für uns war das ein extrem wichtiges Spiel“, atmete SCU-Trainer Michael Lehmann durch. Während die Stralsunderinnen nach der deftigen 0:3-Pleite am Vortag in Leverkusen mit insgesamt nur 32 eigenen Punkten verunsichert wirkten, waren die Gastgeberinnen von Beginn an voll da – und bildeten mit den lautstark klatschenden und trommelnden 320 Zuschauern eine Einheit.

Die Gastgeberinnen, die erneut auf Jugendnationalspielerin Pia Timmer verzichten mussten, starteten mit einer 7:0-Führung und gaben diesen Vorteil bis zum Ende des Satzes nicht mehr her (25:19). Angeführt von den starken Routiniers Jolanta Kelner, die die Auszeichnung als wertvollste Spielerin (MVP) erhielt, und Kapitänin Alicia Nelson, wackelten die Emlichheimerinnen auch im zweiten Durchgang nicht. Nach einer 8:4-Führung und dem zwischenzeitlichen 13:13-Ausgleich brachten sie den Abschnitt mit 25:22 auf die Habenseite.

Die Spannung erreichte dann am Ende des dritten Durchgangs ihren Höhepunkt: Der SCU ließ zwei Matchbälle aus und musste dann selbst vier Satzbälle der Stralsunderinnen abwehren, ehe mit der dritten Möglichkeit das Spiel beendet wurde – 30:28 im dritten Satz. Der Rest war pure Erleichterung und Glückseligkeit beim SC Union. Auf der sicheren Seite sind die Emlichheimerinnen aber noch nicht – das weiß auch Michael Lehmann. „Auf Münster müssen wir nicht mehr schauen, aber die Teams im Abstiegskampf entwickeln Extra-Kräfte“, sagte der SCU-Trainer. Sein Team hat zwar 27 Punkte, muss aber noch auf den RC Sorpesee (19) und die Skurios Volleys Borken (22) schauen, die weniger Spiele ausgetragen haben. Das nächste Duell für den SCU ist nach der nun anstehenden Pause am Sonnabend, 15. April, das Gastspiel beim RC Sorpesee.