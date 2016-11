Wie arbeitet ein Instrumentenmacher?

Rheine. Wer das Obergeschoss von Hilko Menkens Laden an der Salzbergener Straße in Rheine betritt, findet sich in einer richtigen Werkstatt wieder. Unzählige Werkzeuge verschiedenster Art hängen an den Wänden. Dort, in seinen Räumen, tüftelt der 48-Jährige Tag für Tag an allerlei Musikinstrumenten herum, die seine Kunden bei ihm in Reparatur geben. Das kann auch schon mal eine Gitarre sein, doch das Spezialgebiet sind Holz- und Blechbläser. Seit nunmehr zehn Jahren ist Hilko Menken mit seinem Geschäft in Rheine selbstständig – und die Faszination für das Handwerk hält nach wie vor an.

Der gebürtige Ostfriese ist in einem musikalischen Umfeld aufgewachsen. „Aber in meiner Familie bin ich der Erste, der diesen Beruf ausübt“, erzählt er. Inspiriert wurde er in jungen Jahren durch seinen Trompetenlehrer. „Die Hoch-B-Trompete hat mich fasziniert. Wie sie gefertigt ist, mit all den Lötstellen. Da dachte ich: Das will ich auch können“, berichtet Menken. Zwar wollte er nach dem Abitur eigentlich in Richtung Chemie oder Maschinenbau gehen, doch während seiner Zivildienstzeit kam er zum Nachdenken und fand schließlich zu jener Passion zurück, die bis heute sein berufliches Handeln bestimmt.

Ein Praktikum in Hamburg räumte die letzten Zweifel aus. So folgte 1989 die Ausbildung zum Metallblasinstrumentenmacher in Karlsruhe, und zehn Jahre später legte er seine Meisterprüfung bei der Handwerkskammer Reutlingen ab. Zuvor hatte er ein Jahr lang die Fachschule für Musikinstrumentenbau in Ludwigsburg in Vollzeit besucht. Zu Hause gab es stets Rückendeckung für seine Entscheidung, diesen eher seltenen Berufsweg einzuschlagen: „Meine Eltern sagten: Mach, was du für richtig hältst.“ Seinen Entschluss hat Hilko Menken nicht bereut.

Viele Jahre war der Instrumentenprofi an verschiedenen Orten in ganz Deutschland tätig, darunter in mehreren namhaften Läden, ehe er sich Ende 2006 mit seinem heutigen Geschäft „menkenmusic“ in Rheine niederließ. Neue Instrumente zu bauen, wie er es auch im Zuge seiner Prüfungen tat, gehört allerdings nicht mehr zu seiner Tätigkeit. Er hat sich auf den Service – also Wartung und Reparatur – konzentriert. Und der Verkauf von Instrumenten gehört dazu.

Tagtäglich muss Hilko Menken auf sein umfassendes Knowhow zurückgreifen. Dazu zählen neben dem musikalischen Grundwissen auch physikalische Kenntnisse zu Akustik, Schwingungen und Frequenzen. Weitere Bereiche sind Arbeitskunde und -sicherheit, Werkstofflehre – Stichwort Metallurgie – sowie Technisches Zeichnen. Ganz zu schweigen von all den handwerklichen Fertigkeiten, wie Drehen, Fräsen, Schweißen, Schmieden und Löten: „Man muss alles können“, konstatiert er.

Hilko Menken ist allerdings nicht nur in seiner Werkstatt tätig. Zu seiner Arbeit gehört auch die Betreuung zahlreicher Posaunenchöre und Bläserklassen, etwa am Gymnasium Nordhorn. In Pflegeworkshops vermittelt er den Schülern, dass ihr Instrument ein wertvoller Gegenstand ist, den es zu schätzen gilt.

Bange vor der Zukunft ist dem Instrumentenmacher nicht. „Seit der Steinzeit ist das Musikalische in uns verankert“, sagt er und verweist auf den Fund pentatonisch gestimmter Knochenflöten, deren Alter auf 35.000 Jahre geschätzt wird. Und auch heute noch sieht er immer wieder, wie kleine Kinder an seinem Schaufenster stehenbleiben und neugierig auf die Instrumente zeigen. Für ihn sind das eindeutige Hinweise: „Die Musik wird niemals aussterben.“

Die komplette Montageeines Saxophons im Zeitraffer erleben? Im Internet zeigt Hilko Menken auf seinem Youtube-Kanal „menkenmusic“ Videos seiner Arbeit.