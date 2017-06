Wie es als Helferin auf dem Kirchentag ist

Diesen Text hat unsere GN-Szene-Mitarbeiterin Julia Henkenborg (19 Jahre) geschrieben.

Berlin. Gut gelaunt und neugierig auf das, was in den nächsten elf Tagen auf mich zukommen wird, verlasse ich voll bepackt mit Rucksack und Isomatte den Zug im Berliner Hauptbahnhof. Angereist bin ich anlässlich des Kirchentages, für den ich mich als Helfer im Pressezentrum angemeldet habe.

Dort zähle ich zu den sogenannten HaKas, dem „Harten Kern“. Wir sind die ersten, die kommen, und die letzten, die gehen. Einige andere HaKas sind bereits seit einigen Tagen mit dem Aufbau beschäftigt.

Schon seit Wochen freue ich mich auf diese Zeit, ohne so recht zu wissen, was da überhaupt auf mich zukommt.

Basis unter dem Funkturm

Den Weg vom Hauptbahnhof zum Messegelände habe ich mir bereits im Zug herausgesucht, das kann also gar nicht so schwer sein. Doch endlich dort angekommen stehe ich vor der Herausforderung einen offenen Eingang und den sogenannten Helfertresen zu finden.

Nur ein einziger Mann sitzt mit einem Tablet direkt hinter der einzigen, offenen Tür und deutet – ohne so recht von seinem Tablet hochzuschauen – in die ungefähre Richtung, in der sich wohl der Helfertresen befindet. Nach mehreren Anläufen schaffe ich es endlich, mich in dem für mich ungewohnten Gewirr aus Etagen, Türen und Gebäuden des alten Messegeländes unter dem Funkturm zurechtzufinden und in der richtigen Halle anzukommen.

Am Helfertresen bekomme ich eine Fahrkarte für die öffentlichen Berliner Verkehrsmittel, meine Essensmarken und gleich den ersten Auftrag: Man schickt mich in die Maler-Werkstatt und drückt mir einen Pinsel und einen Farbeimer in die Hand. Ich bemale Schilder für die spätere Essenshalle. Und meine ziemlich neuen Schuhe. Die Flecken gehen nie mehr raus. Kaum bin ich zwanzig Minuten in Berlin, schon habe ich das erste Andenken erworben.

Im vollen Bus durch Berlin

Als ich am späten Nachmittag fertig bin und mich auf den Weg zu meiner Unterkunft mache, stoße ich auf die ersten Schwierigkeiten. Die U-Bahnen sind sehr voll und ich ernte böse Blicke mit meinem Wanderrucksack. Auch meine Pfadfinder-Kluft sorgt für einige argwöhnische Blicke. Oder sind es die Farbkleckse auf meinen Schuhen?

Als ich dann enthusiastisch in den Bus springe, der mich das letzte Stück bis zu meiner Unterkunft bringen soll, und ich mich schon freue, dass es außer mir gar keine anderen Fahrgäste gibt, habe ich eine Auseinandersetzung mit einem wenig freundlichen Busfahrer, der mich auf einen anderen Bus verweist, da er gerade Pause hat.

Auch der Busfahrer des anderen Busses guckt wenig erfreut, als er mich mit meinem überbreiten Rucksack in seinen schon recht vollen Bus einsteigen sieht, sagt aber nichts. Diesmal habe ich das Blickduell gewonnen.

Odyssee zur Unterkunft

Dafür spielt er allerdings die Ansagen der Haltestellen sehr leise ab und telefoniert umso lauter. Die Anzeigetafel kann ich nicht sehen und so fahre ich unwissentlich an meiner Haltestelle vorbei, kutschiere eine Stunde durch Berlin, bis der Bus seine Endhaltestelle erreicht. Dort steige ich aus, nehme den Bus in die Gegenrichtung und fahre eine Stunde lang zurück. Diesmal werden die Haltestellen zwar angesagt, jedoch erst in dem Moment, in dem ich bereits an ihnen vorbeifahre, also verpasse ich meine Haltestelle erneut, steige irgendwo aus und muss mitsamt meines Gepäcks bei 30 Grad wieder zurücklaufen.

Völlig erschöpft von der anstrengenden Anreise falle ich, endlich in der Unterkunft angekommen, mitsamt meines Gepäcks auf das nächstbeste Bett im Raum und entscheide mich dafür, mich vorläufig nicht mehr zu bewegen.

Weitere Grafschafter Helfer

Am späten Abend reisen dann die anderen HaKas des Pressezentrums – Mareen Kuiper, Carolin Egbers und Stina Veldhuis – an und Lars und Hanjo Berends, die das Pressezentrum ehrenamtlich leiten und ebenfalls alle aus der Grafschaft kommen.

Von ihnen werde ich sehr fröhlich und offen empfangen, sodass eine sehr angenehme Atmosphäre entsteht, und ich mich sofort wohlfühle.

Auch während des Kirchentags in stressigen Phasen, in denen alles schnell gehen muss, bleibt diese angenehme Atmosphäre erhalten und Lars und Hanjo finden immer Zeit sicherzustellen, dass es allen Helfern gut geht.

Große Interesse der Presse

Am zweiten Tag geht es dann richtig los. Wir sehen zum ersten Mal das Pressezentrum und beginnen, Küche und Arbeitsplätze mit dem benötigten Material einzurichten. Am Sonntag reisen die restlichen Mitarbeiter und die Journalisten und Journalistenschüler an, die aus der Multimediaredaktion über den Kirchentag berichten.

Außerdem gibt es am Nachmittag einen ersten, großen Empfang, in dem alle Mitwirkenden herzlich begrüßt werden. Zu diesem Zeitpunkt bin ich aber schon so müde, dass ich die vielen Begrüßungsreden kaum aufnehmen kann.

Montags öffnet der Akkreditierungsdesk, an dem externe Journalisten und Fotografen sich ihren Kirchentags-Presseausweis anfertigen lassen und abholen können. Zu unseren Aufgaben gehört es nun, Mitarbeiter und Journalisten des Pressezentrums mit Kaffee und Brötchen zu versorgen. Wir merken, dass der Kirchentag immer näher rückt, da es immer geschäftiger wird.

Sicherheitskontrollen erstaunen

Die Telefone in der Abteilung für Presseanfragen stehen nicht mehr still, da immer noch dauernd Journalisten und Agenturen anrufen und nach Sonderakkreditierungen für die Diskussion zwischen Obama und Merkel fragen. Im Pressezentrum wimmelt es, der Kaffeeverbrauch steigt, wir kommen kaum noch hinterher.

Den Einführungsgottesdienst am Mittwochabend erlebe ich vom Pressezentrum aus – als Kaffeelieferantin. Aber am Donnerstag habe ich ein Riesenglück: Ich darf dabei sein, direkt vor Ort! Ich unterstütze das Pressebegleitteam und ziehe um vor das Brandenburger Tor. Hier diskutieren heute Angela Merkel und Barack Obama. Wir laufen vorbei an schwer bewaffneten Polizisten. Auf den Dächern stehen Sicherheitskräfte. Allerdings wundert es mich, dass wir ohne Taschenkontrolle aufs Gelände gelassen werden. Später, beim Abschlussgottesdienst in Wittenberg sind die Kontrollen viel schärfer.

Andrang auf die besten Plätze

Auf der Fotografentribüne ist es unsere Aufgabe darauf zu achten, dass nur Fotografen mit gültigem Kirchentags-Presseausweis auf diese Tribüne kommen. Und da diese sehr klein und die Zahl der akkreditierten Fotografen sehr groß ist, müssen wir dafür sorgen, dass unter den Fotografen kein Streit aufkommt um den begehrten Platz in der ersten Reihe. Jeder will die Prominenz optimal ins Bild setzen. So ganz klappt das mit der gerechten Verteilung nicht. Fotografen sind sehr durchsetzungsfähig.

Im Publikum kann ich eine Gruppe mit einem Obama-kritischen Plakat ausmachen, die an den Pressetribünen vorbeiläuft, jedoch finden diese nicht allzu große Beachtung von den Kameras – die Fotografen sind lediglich auf das Geschehen auf der Bühne fixiert, doch das stört die wenigen Demonstranten nicht im geringsten und sie setzen ihren Weg durch die Menschenmenge fort, in Richtung der Fernsehkameras.

Ich bin auf der Tribüne so mit meiner Arbeit beschäftigt, dass ich Merkels und Obamas Sätze kaum verfolgen kann. Aber ein paar persönliche Handyfotos gelingen mir dann doch!

Während Samstags die ersten Helfer schon nach Wittenberg fahren, um dort das Pressezentrum auf der Festwiese vorzubereiten, bauen wir abends in Berlin das Pressezentrum wieder ab und verpacken alles, damit es bis zum nächsten Kirchentag eingelagert werden kann.

Abschluss in der Hitze

Am Sonntagmorgen fahren wir dann ebenfalls zum Abschluss nach Wittenberg. Schon morgens ist es so warm, dass die Besucher sich aus den verschiedensten Gegenständen Kopfbedeckungen zu basteln, um der prallen Sonne wenigstens etwas zu entkommen. Auf der Festwiese ist abgesehen von den Zelten, in denen die Verpflegung und das Pressezentrum untergebracht sind, kaum Schatten vorhanden. Handtücher, T-Shirts, Mützen, Kirchentagsschals – es wird alles benutzt, was in irgendeiner Form Schatten spendet.

Der Bundespräsident kommt – im schwarzen Anzug trotzt er der Hitze. Die meisten anderen Redner treten in Hemd und Krawatte auf. Steinmeiers Sicherheitsleute passen gut auf. Ganz unauffällig bewegen sie sich und halten die Leute im Auge. Wieder im Shuttle-Zug nach Berlin freuen wir uns über die funktionierende Klimaanlage.

Am Montag ist Aufräumen angesagt. Wir verpacken die letzten Kleinigkeiten. Einige HaKas verstecken in den Materialien kleine Botschaften. Sie hoffen, sie in zwei Jahren in Dortmund beim Auspacken und wieder Aufbauen wieder zu finden. Ich möchte auch wieder dabei sein. Bis dahin habe ich auch wieder neue Schuhe – ohne Farbkleckse.