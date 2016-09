Wie es ist, ein Wahlhelfer zu sein

Nordhorn. Bereits im Januar dieses Jahres signalisierte mir ein Brief der Stadt Nordhorn, dass meine Freizeit am Sonntag, 11. September, definitiv eingeschränkt sein würde. „Ich berufe Sie zum Beisitzer für den Wahlvorstand 2016 im Wahlraum Ernst-Moritz-Arndt-Schule, Marktstraße 31, Nordhorn“, heißt es in dem amtlichen Schreiben.

„Gesetzlich ist jede wahlberechtigte Person zur Übernahme eines Wahlehrenamtes verpflichtet“, bezieht sich Nordhorns Bürgermeister Thomas Berling in dem Brief, der Anfang des Jahres an insgesamt 415 Nordhorner Bürger geschickt worden ist, auf Paragraf 13 Absatz 1 des Niedersächsischen Kommunalwahlgesetzes (NKWG). Die in einem weiteren Satz angekündigte Aufwandsentschädigung in Höhe von 30 Euro in bar sorgt zumindest bei mir ebenso für eine positive Herangehensweise an das kommende ehrenamtliche Wahlhelferdasein.

Wahlort weckt Erinnerungen an vergangene Zeiten

Auch die Aussicht, nach exakt 45 Jahren wieder einmal einen halben Tag in einem der Klassenzimmer des noch im Charme der 1950er-Jahre daherkommenden und verschüttete Erinnerungen weckenden Gebäude der Ernst-Moritz-Arndt-Schule verbringen zu dürfen, weckt bei mir positive Gedanken – auch wenn das Wahldatum aufgrund der Terrorattacke in New York vor 15 Jahren eher negativ behaftet ist. Ich habe das Glück, schon im Vorfeld für die Nachmittagsbesetzung im Wahlbezirk 206 eingeteilt worden zu sein, das heißt, um 7.30 Uhr, wenn die andere Hälfte schon ihre Verpflichtungserklärung zur Verschwiegenheit unterschreibt, darf ich mich noch einmal im Bett umdrehen.

Um 12.20 Uhr lerne ich sowohl die Beisitzer der Vormittagsbesetzung wie auch meine direkten Amtskollegen kennen. Ein fliegender Wechsel, als gerade keine Wahlberechtigten im Raum sind – und schon bin ich mittendrin in meinem ersten Ehrenamt im Leben – und gleichzeitig auch „Hahn im Korb“. Als einziger Mann sitze ich inmitten von vier Frauen an zusammengerückten Schulbänken. in dem ansonsten als Mensa genutzten Erdgeschossraum der Ernst-Moritz-Arndt-Schule.

Ehepaare unterstützen sich verbotenerweise bei der Wahl

Meine Helfertätigkeit beschränkt sich zunächst darauf, die links von mir sitzende Ehrenamtlerin immer mit gelben Wahlscheinen zur Kreistagswahl zu versorgen. Die Kollegin fügt einen grünen Wahlzettel für die Wahl zum Rat der Stadt Nordhorn hinzu und überreicht beide den kurz zuvor auf ihre Identität geprüften Wahlberechtigten. Alle Wahlhelfer sind darauf hingewiesen worden, auch dafür zu sorgen, dass das Wahlgeheimnis gewahrt bleibt: Ab und zu bemerken wir vor allem Ehepaare, die dem Partner in der Wahlkabine schon mal die eigene Brille ausleihen oder Erklärungen zum Ankreuzverfahren machen. Das ist nicht erlaubt. Freundlich, aber bestimmt trennen wir Wahlhelfer im Wechsel die Ehegatten kurzzeitig voneinander. Auch die richtige Faltmethode der relativ großen Wahlscheine ist großes Thema: Denn zu lasch geknickt und in die „gelbe“ beziehungsweise „grüne“ Wahlurne gesteckt, sorgen sie schnell für Rückstau des zu Papier gewordenen Volkswillens und verbarrikadieren den Schlitz der Urne.

Aus einem nicht mehr benötigten Pappboden eines ehemaligen Wahlzettelblocks falte ich eine Art Schieber und überreiche ihn der rechts neben mir sitzenden Kollegin, die den zur Stimmabgabe schreitenden Wahlberechtigten nicht nur die korrekte Faltweise auf „möglichst Postkartengröße“ empfiehlt und das richtige Einwerfen überwacht, sondern auch dafür sorgt, dass herauslugende Wahlzettel mit unserem Papp-Rechen „Marke Eigenbau“ schnell wieder in der Versenkung und Neutralität verschwinden.

Nach einer relativ ruhigen Mittagszeit scheinen viele Stimmberechtigte im Wahlbezirk 206 ihr Erscheinen für den Nachmittag geplant zu haben, denn kleine Schübe von Wählern sorgen für etwas Abwechslung im Wahllokal. Um Punkt 18 Uhr heißt es dann „Rien ne vas plus – Nichts geht mehr“ – die beiden Wahllokale der Bezirke 205 und 206 schließen. Unser Team ist nach wenigen Augenblicken sofort damit beschäftigt, die auf den zusammengestellten Schultischen die Wahlzettel der Kreistagswahl auszuzählen und auf eventuell ungültige Stimmen zu achten. „Es hat ein wenig von Aschenputtel-Mentalität – die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen“, denke ich und bin auch schon damit beschäftigt, einer Helferin die Anzahl von Stimmen für die Parteilisten beziehungsweise die jeweiligen Kandidaten zu nennen, damit diese in die Zählliste der jeweiligen Parteien eingetragen werden können. Über einige „schwierige Fälle“ der Stimmabgabe berät sich der Wahlvorstand anschließend, offensichtlich ungültig abgegebene Wahlzettel werden herausgefiltert und gesondert gezählt.

Während die Schnellmeldung mit den Ergebnissen des Wahlbezirks 206 schon kurz nach 19 Uhr per Telefon an den Landkreis übertragen ist, wird die Auszählung der Stimmen für die Stadtratswahl gegen 20.30 Uhr beendet und ins Rathaus übertragen. „Geschafft – das war mein bislang längster Schultag im Leben“, denke ich und fahre in die GN-Redaktion, um die frischen Eindrücke meines Wahlhelferdaseins zu verarbeiten.

