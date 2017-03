Wie gefährlich war Granate in Nordlohne?

Anwohner haben auf dem Spielplatz in der Siedlung „Am Wildwechsel“ in Nordlohne eine alte Granate gefunden. Nach dem gehörigen Schreck in der Abendstunde wissen die Anwohner derzeit noch nicht, wie es weitergeht.

Mit seiner Schüppe hat Bernd Krämer am Montagabend das Loch gegraben, in dem er auf die Gewehrgranate gestoßen ist. Foto: Kersten

Nordlohne. Bernd Krämer steht die Sorge ins Gesicht geschrieben. „Es ist ein beklemmendes Gefühl, wenn man jetzt darüber nachdenkt“, sagt der 57-jährige Familienvater einen Tag nach dem Fund der Granate aus dem Zweiten Weltkrieg. Krämer hatte am Montagabend die Granate direkt auf der Schüppe. Zusammen mit einer Reihe weiterer Anwohner hat er die Löcher gegraben, in denen neue Spielgeräte verankert werden sollen. Die Geräte zahlt die Gemeinde, und die Arbeit machen die Anwohner, das ist der in der Gemeinde Wietmarschen übliche Deal bei der Renovierung von Spielplätzen.

Gegen 18 Uhr hatten die Anwohner aus der Siedlung am Montag die Grabungsarbeiten auf dem etwa 800 Quadratmeter großen Spielplatz begonnen. Bei den insgesamt etwa zwei Kubikmeter Bodenaushub für die Löcher stießen die Männer im Erdreich auf viel Bauschutt. In etwa 60 Zentimeter Tiefe, so Bernd Krämer, dachte er, er habe ein rostiges Stück von einer alten Landmaschine auf der Schüppe. Doch Nachbarn identifizierten das Teil als Munition, einer alarmierte die Polizei. Diese wiederum bestellte den Kampfmittelräumdienst. Dessen Mitarbeiter kamen noch am Abend und haben die Gewehrgranate mitgenommen. Gegen 23 Uhr, so die Anwohner, war der Spuk vorbei.

Zur Gefährlichkeit der alten Granate, die am Montagabend auf einem Spielplatz in Nordlohne gefunden wurde, gibt es verschiedene Aussagen. Die Polizei schreibt dem Kampfmittelbeseitigungsdienst die Aussage zu, von der Granate sei keine Gefahr ausgegangen. Hingegen wird Ralf Reisinger vom Kampfmittelbeseitigungsdienst mit der Aussage zitiert: „Hätte jemand mit dem Spaten darauf gehauen, wäre er zu Tode gekommen.“ Die Gewehrgranate sei zwar transportfähig, aber gefährlich gewesen.

Die Gemeinde Wietmarschen ist am Montagabend nach Darstellung von Bürgermeister Manfred Wellen weder von der Polizei noch von Anwohnern über den Fund der Granate informiert worden. Die Gemeinde, so Bürgermeister Wellen, habe angesichts des Fundes die Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes am Dienstag um eine neue Einschätzung der Gefährdungslage für das Gebiet am Wildwechsel gebeten. Eine Antwort lag am späten Nachmittag im Rathaus noch nicht vor.

Bürgermeister Wellen hatte Mitarbeiter des Rathauses am Vormittag geschickt, sich ein Bild von den Bauarbeiten zu machen. Das Spielgerät, in dessen Verankerungsloch die Granate gefunden wurde, ist mit einem Flatterband gesperrt worden. Der Rest des Geländes ist frei begehbar. Angesichts des Fundes in 60 bis 80 Zentimeter Tiefe ergibt sich nach Ansicht der Gemeinde derzeit keine neue Gefährdungslage gegenüber den Ergebnissen früherer Gutachten über das Areal neben dem ehemaligen militärischen Übungsgelände.

