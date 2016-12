Wieder „Tage der Region“ in der Meyer Werft

Zwischen Weihnachten und Silvester öffnet das Besucherzentrum der Meyer Werft unter dem Motto „Tage der Region“ seine Tore. Gäste können am 27. und 29. Dezember unangemeldet und zum halben Preis an der Aktion teilnehmen.

gn Papenburg. Die „Norwegian Joy“ für 4200 Passagiere kann derzeit von der Besuchergalerie des Besucherzentrums angeschaut werden, teilt Patrick Anneken von der Papenburg Marketing GmbH (PMG) und Betriebsleiter für das Besucherzentrum der Meyer Werft in einer Pressemitteilung mit. „Dazu kommen unsere neuen Original-Kabinen verschiedener Reedereien, die einen authentischen Einblick in das Kreuzfahrterlebnis ermöglichen“, so Anneken weiter.

Bereits zum 14. Mal finden die Tage der Region in Papenburg statt, mit der sich die PMG speziell an die Bevölkerung Papenburgs, der Regionen Emsland und Ostfriesland sowie an Heimaturlauber richtet. In einem beheizten Zelt in der Nähe des Besucherturmes können sich die Gäste bei warmen Getränken sowie Mittagessen und Kuchen erst einmal stärken. Ausgangspunkt aller Führungen auf der Meyer Werft, zu denen sich die Gäste telefonisch oder im Internet voranmelden sollten, ist dann das „Tor1“.

Die Gäste werden gebeten, der Ausschilderung vor Ort zu folgen. Von dort aus starten – soweit genügend Anmeldungen vorliegen – alle 20 Minuten die Besichtigungstouren. Kostenlose Parkmöglichkeiten an der Werft sind entsprechend ausgeschildert. Nach Angaben von Kai-Olaf Nehe, Geschäftsführer der PMG, liegen bereits zahlreiche Buchungen vor, heißt es weiter in der Mitteilung.

Nach der Führung lädt der „Papenburger Zeitspeicher“ ein. Mit dem Stadtgründer „Dietrich von Velen“ geht es auf eine virtuelle Zeitreise durch die Entstehungsgeschichte der emsländischen Stadt.

Eintrittskarten gibt es zur Aktion zum halben Preis. Informationen und Tickets unter Telefon 04961/83960