Wietmarschen: Klare Mehrheit und aktive Opposition

CDU, SPD und FDP stellen die Kandidaten für die Gemeinderatswahl in Wietmarschen am Sonntag. Wer die Mehrheit stellen wird, wird wohl keine Überraschung sein. Dennoch schreckt das die anderen Parteien nicht ab.

Wietmarschen. Man braucht keine Glaskugel, um die Frage zu beantworten, wer im zukünftigen Gemeinderat von Wietmarschen die Mehrheit stellen wird. Die CDU ist eine Macht in der Gemeinde. Dass die Christdemokraten bei der Wahl 2011 unter die 80-Prozent-Marke rutschten, war schon eine Nachricht wert. Das schüchtert die SPD in Wietmarschen aber nicht ein: Die Sozialdemokraten haben 2011 zwei Sitze dazugewonnen und wollen nun einen weiteren für sich einnehmen. Derzeit sitzen 22 Christdemokraten im Gemeinderat, fünf Mitglieder der SPD und eines der FDP. Dies sind auch die drei Parteien, die für die Wahl am Sonntag Kandidaten aufgestellt haben.

Zusammenarbeit in der Gemeinde läuft gut

Besonders die SPD hat in den vergangenen Jahren gezeigt, dass sie sich auch in der Minderheit im Rat mit den kritischen Themen in der Gemeinde beschäftigt und Lösungsansätze liefert. Im Rat arbeiteten die Sozialdemokraten konstruktiv mit, die Zusammenarbeit in der Gemeinde läuft gut.

An Diskussionsbedarf mangelte es dennoch nicht in Wietmarschen. Allem voran bestimmte das Matthiasstift und seine lange Zeit ungewisse Zukunft das Geschehen in der Gemeinde. Nachdem der Träger 2014 angekündigt hatte, das Stift in der Ortsmitte von Wietmarschen zu schließen, formierte sich schnell Widerstand gegen diese Pläne. Hunderte Bürger demonstrierten, auch im Bürgermeisterwahlkampf 2014 war das Stift ein beherrschendes Thema. Zwar konnte die Schließung nicht mehr verhindert werden – nicht mal zwei Jahre später wurde das Matthiasstift aber wieder feierlich eröffnet. Nun gilt es, die Entwicklung im Blick zu behalten, damit sich die Geschichte nicht wiederholt.

Lohne scheint Unternehmen regelrecht anzuziehen

In puncto Gewerbeansiedlung gab es aus der Gemeinde oft nur Positives zu berichten, denn das Gebiet an der Autobahn 31 in Lohne scheint Unternehmen regelrecht anzuziehen. Erst im März siedelte sich eine neue Firma an, die versprach, mindestens 110 neue Arbeitsplätze zu schaffen. Zudem eröffnete hier Anfang des Jahres die erste Betriebskita in der Grafschaft Bentheim. Der Platz in dem Gewerbegebiet wird allerdings langsam knapp. Daher sollen weitere Flächen östlich und südlich der A31 erschlossen werden.

Kleine Ortsteile weiter lebenswert halten

Die rasante Entwicklung des Gewerbegebiets in Lohne birgt allerdings die Gefahr, dass die anderen Ortsteile der Gemeinde in den Schatten treten. Neben Wietmarschen und eben Lohne gehören noch Füchtenfeld (700 Einwohner), Lohnerbruch (mit rund 150 Einwohnern der kleinste Ortsteil), Nordlohne (circa 300 Einwohner) und Schwartenpohl (rund 180) dazu. In Wietmarschen wohnen mit rund 4000 Menschen immerhin mehr als halb soviel wie in Lohne (circa 7000 Einwohner). Im Rat kommt es darauf an, den Blick für die kleinen Ortsteile nicht zu verlieren und sie weiter lebenswert zu halten.

Potenzial hat auch das Naherholungsgebiet „Lohner Sand“. Jahrzehntelang war das Gebiet Übungsgelände der Bundeswehr. 2004 begann die Planung der Gemeinde, „Lohner Sand“ für die Bevölkerung zugänglich zu machen. Im Jahr 2008 begann die eigentliche Arbeit in dem heutigen Naherholungsgebiet. Mit Naturerlebnispfad, Aussichtspunkten und Themenstationen hat „Lohner Sand“ Besuchern schon einiges zu bieten. Die Entwicklung ist hier aber noch längst nicht abgeschlossen.

