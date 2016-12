Wietmarscher schneller auf der Datenautobahn

gn Wietmarschen. „Das neue Netz ist so leistungsstark, dass Telefonieren, Surfen und Fernsehen gleichzeitig möglich sind. Auch das Streamen von Musik und Videos oder das Speichern in der Cloud ist bequemer. Das maximale Tempo beim Herunterladen steigt auf bis zu 100 Megabit pro Sekunde (MBit/s) und beim Hochladen auf bis zu 40 MBit/s“, heißt es in einer Pressemitteilung der Telekom.

„Das Warten hat sich gelohnt. Die schnellen Internetanschlüsse sind jetzt buchbar“, sagt Manfred Wellen, Bürgermeister, der Gemeinde Wietmarschen. „Hohes Tempo im Internet ist ein Standortvorteil – für die gesamte Gemeinde, aber auch für jede einzelne Immobilie.“

Gemeinsam mit der Gemeinde Wietmarschen informieren Mitarbeiter der Firma Cosse und die Telekom alle interessierten Bürgerinnen und Bürger über den Breitbandausbau sowie die neuen Tarife und Vertragsstrukturen. Es besteht die Möglichkeit, die individuelle Verfügbarkeit in Einzelberatungen direkt vor Ort prüfen zu lassen.

Der Infotag findet am 14. Dezember in der Zeit von 9 bis 16 Uhr im Rathaus derGemeinde Wietmarschen an der Hauptstr. 62 in Lohne statt.