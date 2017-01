Wilde Flucht durch Nordhorn bis Emsbüren

gn Nordhorn/ Emsbüren. Eine Streife der Polizei wollte in der Nacht zu Sonntag gegen 3 Uhr auf der Bentheimer Straße in Nordhorn in Höhe des Amtsgerichts ein Fahrzeug mit Borkener Kennzeichen anhalten und kontrollieren. „Der Fahrer missachtete die deutlichen Anhaltesignale des Streifenwagens und versuchte, sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen“, teilten die Beamten am Montag mit. Es folgte eine Verfolgungsfahrt durch das Nordhorner Stadtgebiet unter anderem über Seilerbahn, Kokenmühlenstraße, Bogenstraße, Laarstraße, Bentheimer Straße, Frensdorfer Ring, Marktstraße, Rasenstraße und Wehrweg. Von dort fuhr der Fahrer über Emsbürener Straße, Nordhorner Straße und Schüttorfer Straße (Kreisstraße 27) in Richtung Emsbüren weiter.

„Auf der Kreisstraße beschleunigte der Fahrer seinen Wagen trotz glatter Fahrbahn und Nebel auf bis zu 130 Stundenkilometer“, so die Polizei. Sie setzte die Verfolgung wurde über Emsbürener Straße (K6), Drievordener Straße (K313) und Schüttorfer Straße (L40) fort.

Innerhalb von Emsbüren bog der Fahrer dann nach rechts auf die Ahlder Straße und nach wenigen hundert Metern erneut nach rechts in eine Hofzufahrt. Dort kam der Fluchtwagen aufgrund von Glätte ins Schleudern, kollidierte mit einem Strommast und blieb schließlich im linken Seitenraum stehen. „Der Fahrer versuchte dann noch, zu Fuß von der Unfallstelle zu flüchten. Dabei konnte er jedoch von den Polizeibeamten festgenommen werden“, heißt es in dem Bericht weiter.

An der Verfolgung des Autos waren insgesamt acht Streifenwagen der Polizeiinspektion beteiligt. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Fahrer – es handelt sich um einen 42-jährigen Mann aus Nordrhein-Westfalen – unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und keine Fahrerlaubnis besitzt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn läuft nun ein Strafverfahren.

Die Polizei sucht nach Zeugen, insbesondere Passanten, die sich zu dieser Zeit im Nordhorner Innenstadtbereich (Europaplatz, Bentheimer Straße) aufgehalten haben, sowie mehrere Autofahrer, die den Beamten auf der Strecke zwischen Nordhorn und Emsbüren entgegenkamen und gegebenenfalls durch das Fahrverhalten des Flüchtigen gefährdet wurden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter Telefon 0591 870 in Verbindung zu setzen.