Wilhelm Brinkmann: Ein vergessener Tierfotograf

Nordhorn. Bis Ende der 1960er-Jahre war sein Name vielen Grafschaftern und Emsländern ein Begriff – heute, 22 Jahre nach seinem Tod, ist er weitgehend vergessen: Wilhelm Brinkmann war für Jahrzehnte das Gesicht der regionalen Vogelforschung schlechthin und durch seine Publikationen im Jahrbuch des Emsländischen Heimatbundes und in der regionalen Tagespresse sowie durch Vorträge allgemein bekannt. Jetzt erst beginnt man sich wieder an den langjährigen Nordhorner Mittelschullehrer und ehemaligen Rektor der Lathener Mittelschule zu erinnern.

Wesentlich dazu beigetragen hat ein ehemaliger Schüler Brinkmanns, der pensionierte Lehrer Bernhard Ahrens aus Lathen. Wie andere Schüler auch begleitete er den passionierten Tierfotografen und Ornithologen auf dessen Streifzügen durch die Natur. Er hielt zeitlebens Kontakt mit ihm und rettete nach Brinkmanns Tod im Alter von 99 Jahren dessen umfangreiche Dia-Sammlung, da seine Erben keine Verwendung dafür hatten. Den größten Teil der Fotos übergab er dem Heimatverein Lathen, wo ein pensionierter niederländischer Archivar sie einscannte, sodass sie seitdem der Öffentlichkeit zugänglich sind. Besonders eindrucksvolle Aufnahmen sind noch in Ahrens’ Privatbesitz, der sie für Vorträge einsetzt.

Seine Tausende von Fotos nutzte Brinkmann, um auf schulischen Veranstaltungen und mit Dia-Vorträgen zwischen Ostfriesland und Osnabrück auf die Vielfalt der Vogelwelt im deutschen Nordwesten aufmerksam zu machen und für den Schutz der Vögel und ihrer bedrohten Lebenswelt zu werben.

Als Sohn eines Mühlenbesitzers in Westerlohmühlen bei Haselünne 1895 geboren, erhielt Brinkmann wesentliche Teile seiner Schulbildung in den Niederlanden in einer katholischen Ordensschule. Nach dem Fronteinsatz im Ersten Weltkrieg und der Abiturprüfung in Lingen – sein niederländischer Abschluss wurde in Deutschland nicht anerkannt – besuchte er das Katholische Lehrerseminar in Osnabrück. Da wegen der schwierigen Finanzlage des Staates kaum feste Lehrerstellen zur Verfügung standen, arbeitete Brinkmann als Aushilfslehrer in Tinnen, Hunteburg, Haselünne und Lohne bei Lingen. Um seine Einstellungschancen zu erhöhen, legte er die Prüfungen als Mittelschullehrer ab. 1925 fand er dann eine feste Anstellung an der Nordhorner Mittelschule.

Der lebenslange Junggeselle durchstreifte die Region zwischen Gildehaus und dem Hümmling, zunächst vor allem die Niedergrafschaft, und notierte akribisch seine Beobachtungen zur Tier- und Pflanzenwelt, wobei er sich immer mehr auf die Ornithologie spezialisierte. 1929 findet sich seine erste Veröffentlichung, der bis 1968 noch zahlreiche weitere folgen sollten. Bald war Brinkmann ehrenamtlicher Grafschafter Kreisbeauftragter für Naturschutz, dann auch stellvertretender Bezirksbeauftragter. Zur Weiterbildung besuchte er 1935 und 1937 die Vogelschutzwarte im ostpreußischen Rossitten auf der Kurischen Nehrung. Dort lernte er den späteren Fernsehmoderator Heinz Sielmann kennen, der ihn mit seiner Begeisterung für Tierfilme und -fotos ansteckte.

In der Region Emsland/Bentheim trat Brinkmann als Pionier der Vogelberingung auf, wobei ihn häufig naturbegeisterte Schüler unterstützten. Da sich der Katholik und Zentrumsmann Brinkmann standhaft weigerte, den vom Grafschafter Schulrat August Schweer geforderten NSDAP-Beitritt zu vollziehen, verlor er seine Ämter im Naturschutz und wurde 1941 von Nordhorn nach Lathen strafversetzt. Der einzige nicht der Partei angehörige Mittelschullehrer des Kreises Aschendorf-Hümmling wurde nach dem Krieg Rektor der Lathener Mittelschule.

Bis zu seinem Lebensende notierte der Lehrer Vogelbeobachtungen und -sichtungen, weshalb er ein gefragter Gewährsmann für ornithologische Forschung im Raum Emsland/Grafschaft Bentheim wurde und mit vielen renommierten deutschen und niederländischen Ornithologen bekannt war. Besonders angetan hatte es ihm der Goldregenpfeifer, daneben Wiesen- und Greifvögel sowie Seeschwalben. Der deutschlandweit sehr seltene und heute in Mitteleuropa ausgestorbene Goldregenpfeifer war seinerzeit in der Niedergrafschaft und einigen emsländischen Mooren noch verhältnismäßig häufig zu finden und ist ein geschätztes Fotoobjekt Brinkmanns. Überdies forschte er auch über diesen schmucken Vogel und veröffentlichte etliche Aufsätze in renommierten Fachzeitschriften.

Bereits 1952 befürchtete Brinkmann, dass man den Goldregenpfeifer in Deutschland wohl bald nicht mehr beobachten könne: „Und jedesmal ergreift mich eine gewisse Wehmut, wenn sein klagendes Tüt, Tüt an mein Ohr dringt. Ein klagender Ruf in der Einsamkeit. Und wenn er sich dann hoch in der Luft schwingt und mit wiegendem Flügelschlag sein Tüt-tie über die Weiten ruf, langsam und in stetem Rhythmus und sich dann mit seinen Triller-Rufen wieder zur Erde niederläßt, dann spürt man eine Fülle von Glück und Wonne.“

Sein gemeinsamer Einsatz mit vielen anderen Ornithologen, in den 1960er Jahren ein Moor im Grenzgebiet zwischen der Grafschaft und dem Emsland mit anschließendem Grünland als Reservat für den Charaktervogel der Moore und Heiden zu bewahren, scheiterte an der starken Lobby von Landwirtschaft und Torfindustrie. Doch auch die Ölförderung trug ihren Teil zum Niedergang dieser einmaligen Tier- und Pflanzenwelt bei. Daher machte Brinkmann es sich zur Aufgabe, noch möglicht viel von der untergehenden Landschaft und vornehmlich ihrer Vogelwelt auf Bild zu bannen und in seinen Aufzeichnungen zu dokumentieren.

Schon 1938 schilderte er in einer Osnabrücker Tageszeitung eine Landschaft, die damals bereits selten war, aber in Teilen der Grafschaft und des Emslandes noch gefunden werden konnte, sodass hier Vögel anzutreffen waren, die man hier gar nicht vermutet hätte: „Am Rande des großen Moores, im Kreise Lingen, Meppen und Bentheim, gibt es noch einige Gebiete, auf denen nur der Schäfer haust mit seinen Schnucken. Hier war es, wo ich im vorigen Jahr das Auftreten neuer Brutvögel feststellen konnte. Eine Stelle besonders, wo der Wind die Sande ausgeblasen hatte, wo Dünensand und Moor sich berührten, wo sich infolge der gewaltigen Wassermengen, die uns das vergangene Jahr bescherten, eine große Wasseransammlung gebildet hatte, ein See beinahe, entwickelte sich ein Vogelleben, wie ich es bislang im Emslande noch nicht beobachtet hatte.“

An den langen Sandstränden, die in die Heide übergingen, entdeckte er Flussregenpfeifer, Austernfischer – die gerade erst die Region besiedelten – Brachpieper, Grün- und Rotschenkel, Dunkle Wasserläufer, Trauersee- und Flussseeschwalben, Halsbandregenpfeifer, Kiebitzregenpfeifer, Zwergstrandläufer oder Kampfläufer. Im Winter konnte er sogar einen Seeadler beobachten.

Brinkmann spezialisierte sich darauf, besonders ungewöhnliche und seltene, im Binnenland oder in der Region nicht zu erwartende Vögel aufzuspüren. Von ihnen machte als Beweis Fotos, die – da sie als Nachweis für das Vorhandensein seltener Vögel dienten – häufiger etwas unscharf sind oder aus der Ferne gemacht wurden. Nichtsdestotrotz bemühte er sich natürlich, auch Nahaufnahmen zu machen, wobei ihm Schüler halfen, alle benötigten Utensilien zum Bau eines Unterstandes in die Einöde zu schleppen. Seine Erkenntnisse, etwa über die Zunahme von überwinternden Zwerg- und Singschwänen an Ems und Vechte oder über das Vorkommen von Seeschwalben, dem Tüpfelsumpfhuhn oder dem Mornellregenpfeifer in der Region, waren in Fachzeitschriften zu lesen, wurden aber im Emsland und in der Grafschaft kaum registriert.

1970 zog Brinkmann zur Familie seiner Schwester zurück ins heimatliche Westerlohmühlen. Dort notierte der Pensionär fleißig weiter Daten seiner Vogelbeobachtungen und hielt Kontakt mit anderen Ornithologen, veröffentlichte aber offenbar nichts mehr. Sein umfangreicher Bildnachlass, der in der Regel mit Ort und Datum der Aufnahme beschriftet ist, sodass man nachweisen kann, wann und wo es welche inzwischen in der Region vielfach nicht mehr lebenden Vögel gegeben hat, harrt noch der Auswertung durch Fachleute. Zudem stehen Brinkmanns Fotos natürlich für die Illustration von Artikeln über die Landschaft früherer Jahre und deren damaligen tierischen und pflanzlichen Bewohner zur Verfügung.

Für Band 23 der „Emsländischen Geschichte“ ist eine ausführliche Biographie Wilhelm Brinkmanns in Vorbereitung. Vor allem nicht erfasst sind seine Zeitungsartikel, von denen bisher nur Zufallsfunde bekannt sind, so 1955 ein großer Beitrag über die seinerzeitige Flora und Fauna in der Engdener Wüste in den „Emsland-Nachrichten“. Hinweise können per Mail an kontakt@emslandgeschichte.de gerichtet werden.