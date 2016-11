Nun hat sich auch Gerd Will (SPD) in die Debatte um den Kita-Baustopp in Bad Bentheim eingeschaltet. Er sieht aber Hoffnung, was die Fördermittel betrifft.

Will greift Hilbers im Streit um Kita-Baustopp an

Bad Bentheim. In der Debatte um die Fördermittel für die geplante Erweiterung der Kindertagesstätte Sperberstraße in Bad Bentheim hat sich jetzt der Landtagsabgeordnete Gerd Will (SPD) zu Wort gemeldet, der ein Gespräch mit Kultusministerin Frauke Heiligenstadt zu dem Thema geführt hat. „Die Fördermittel kommen ja aus Bundesmitteln, die an die Länder verteilt werden. Und vom Bund gibt es derzeit noch keine Zusage über die Höhe der Fördermittel.“

Jetzt Druck auf das Land Niedersachsen auszuüben, wie es der CDU-Landtagsabgeordneten Reinhold Hilbers mit seiner Forderung nach ausreichenden Finanzmitteln vom Land für den Kita-Ausbau gemacht habe, bezeichnete Will als „völlig daneben“.

Bad Bentheim muss sich nun entscheiden

„Das Land müsste dann auf eigene Mittel zurückgreifen und das kommt nicht infrage.“ Die Stadt Bad Bentheim müsse nun überlegen, was sie mache. Abwarten oder weiterbauen, was ja aufgrund der Genehmigung des vorzeitigen Maßnahmenbeginns möglich ist. Es gebe derzeit einen Berg von Anträgen, da könne Bad Bentheim nicht bevorzugt behandelt werden.

„Da zurzeit noch unklar ist, wann und in welcher Höhe die Förderung erfolgt, verbietet es sich, eine Zusage einer Fördersumme von 12.000 Euro pro Krippenplatz zu geben“, sagt Will. „Die vorherige Fördersumme lag bei 12.000 Euro, davor lag sie bei 7000 Euro.“ Man könne nicht automatisch davon ausgehen, dass die Höhe des Betrags dieselbe bleibe. Versuche, jetzt das „Schwarze-Peter-Spiel“ zu spielen, seien nicht in Ordnung. Es sei bereits seit Mai bekannt, dass die Fördertöpfe leer seien.

„Mit der Zusage über die Höhe neuer Fördermittel vom Bund kann es ganz schnell gehen, es kann aber auch noch ein bisschen dauern“, sagte Gerd Will im Gespräch mit den GN.