Will: Niedersachsen sieht Maut weiter kritisch

is Hannover / Nordhorn. Das geht aus einer Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage des Nordhorner SPD-Landtagsabgeordneten Gerd Will hervor. „Die Antworten auf die Anfrage bestätigen die Bedenken über Wirkung und Rechtssicherheit der jetzt angestrebten Regelung“, so Will.

Wegen der jetzt beabsichtigten weiteren Ausdehnung der Maut im Hinblick auf Umwelteigenschaften und Kurzzeitnutzer werde es zu erheblichen Mindereinnahmen kommen, meint die Landesregierung. Gleichzeitig erhöhe sich der Aufwand. Somit seien die Zweifel für die Landesregierung nicht beseitigt, sondern verstärkt worden.

„Auch die Bedenken hinsichtlich negativer Effekte in den Grenzregionen im Hinblick auf gemeinsame Wirtschaftsregionen und gemeinsamen Handel konnten nicht ausgeräumt werden“, heißt es weiterhin in dem Antwortschreiben. Damit stellt sich das Land hinter die Bürgermeister der Kommunen auf deutscher und niederländischer Seite in der Grenzregion. Ihr Protest gegen die Maut gilt weiterhin.

Umfrage Sollte eine flächendeckende Maut auf allen Straßen in Deutschland eingeführt werden? Ja Nein Weiß ich nicht 25% Ja 71% Nein 4% Weiß ich nicht 535 abgegebene Stimmen

Für den grenznahen Pendler- und Einkaufsverkehr bestehen aus Sicht der Landesregierung große Befürchtungen, dass die PKW-Maut zu negativen Effekten führt. Es gebe dazu bisher keine entlastenden Argumente.

Gerd Will bewertet die Position der Landesregierung wie folgt: „Die Antwort bestätigt meine Bedenken. Beim jetzigen Stand der gesetzlichen Umsetzung gibt es aus meiner Sicht erhebliche gesetzliche und wirtschaftliche Risiken, wenn die Pkw-Maut umgesetzt wird, weil hier ein Bürokratiemonster mit wenig Nettoeinnahmen übrig bleibt und zudem die Grenzregionen in ihrer guten grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und wirtschaftlichen Entwicklung geschädigt werden.“