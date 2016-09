Will stellt niederländische IC-Halte infrage

Bad Bentheim. Die Fahrtzeit mit dem Intercity (IC) zwischen Berlin und Amsterdam soll kürzer werden; der IC fährt sechs Stunden und 26 Minuten zwischen den beiden Hauptstädten. Darüber sind sich alle einig, doch über das Wie wird gestritten. Auslöser ist ein Gutachten, das die niederländische Provinz Overijssel in Auftrag gegeben hat. Ein Vorschlag: Die IC-Haltestellen Bad Bentheim und Rheine sollen wegfallen.

Dieses Gedankenspiel trifft in der Grafschaft auf Unverständnis. „Rheine ist ein wichtiger unverzichtbarer Bahnknotenpunkt für Ost-West und Nord-Süd Fernverkehre und Bad Bentheim als Grenzbahnhof, der gerade mit rund acht Millionen Euro ertüchtigt wird und zukünftig den entscheidenden Verknüpfungspunkt für Nah- und Fernverkehr bildet, sind unverzichtbar als Fernverkehrsbahnhöfe für die Region“, sagt Gerd Will, SPD-Landtagsabgeordneter aus Nordhorn.

Wichtiger Knotenpunkt für den Bahnverkehr

Für erfolgreichen Schienenverkehr sei Bad Bentheim ein wichtiger Knoten und Übergangspunkt. Denn bei Wegfall des IC-Halts in Bad Bentheim wären nicht nur die Investitionen in den Bahnhofsumbau sinnlos, Bahnfahrer müssten auch nach Hengelo oder Osnabrück fahren, um in einen Fernverkehrszug einzusteigen.

Will schlägt daher vor, die gesamte Strecke nach Verbesserungsmöglichkeiten anzuschauen, und sieht vor allem in den Niederlanden Einsparpotenzial. Zum Beispiel bei der Dichte der Haltepunkte. Auf deutscher Seite lägen sie durchschnittlich 55 Kilometer auseinander, in den Niederlanden seien es 22 Kilometer. Das geht aus dem Fahrplan der Deutschen Bahn hervor, der in den ICs ausliegt.

Grafschafter Interessen müssen berücksichtigt werden

Auch die durchschnittliche Geschwindigkeit sei in den Niederlanden mit 130 Stundenkilometern geringer als in Deutschland (140 Stundenkilometer). Der Ausbau der Netzgeschwindigkeit ergäbe den größten Schub bei der angestrebten Mobilität, ist Will überzeugt. Ebenso seien die kurzen Abstände zwischen einzelnen Haltestellen zu betrachten. So legt der Zug zwischen den Bahnhöfen Almelo und Hengelo nur 14 Kilometer zurück, zwischen Hilversum und Amersfort sind es 16 Kilometer und von Apeldoorn bis Deventer 15 Kilometer. Damit stellt Gerd Will mehrere niederländische IC-Haltestellen indirekt infrage.

Eine gemeinsame Lösung werde durch die isolierte Betrachtung der beiden deutschen Bahnhöfe ohne ausreichende Kommunikation mit den Euregio-Partner erschwert, gibt der Landtagsabgeordnete zu bedenken. Außerdem sei Studie durch die Grafschaft mitfinanziert. Daher besteht ein Interesse, dass auch die Belange der Grafschaft berücksichtig werden.

Der Streit um die Bahnverbindung steht am Donnerstag im Kreisausschuss im nicht-öffentlichen Teil auf der Tagesordnung.