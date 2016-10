William und Kate besuchen kanadische Hilfseinrichtungen

dpa Victoria. Der britische Prinz William und seine Ehefrau Kate haben am letzten Tag ihrer Kanadareise Einrichtungen zur Familienhilfe besucht. Die beiden waren unter anderem im „Cridge Center for the Family“, wo bedürftige Familien Wohnraum bekommen. Nach einer Abschlusszeremonie auf dem Flughafen von Victoria in British Columbia ist für die britischen Royals der Rückflug nach London geplant. Während der einwöchigen Visite der Familie standen vor allem die beiden Kinder George und Charlotte im Mittelpunkt.