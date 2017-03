Wilsumer Altreformierte haben wieder eine Pastorin

Die altreformierte Gemeinde Wilsum hat am Sonntag die Pastorin Sylvia van Anken ins Amt eingeführt. In der Niedergrafschaft ist sie keine Unbekannte, von 1998 bis 2000 arbeitete sie als Vikarin in Veldhausen.

Wilsum. „Man wechselt sich immer wieder ab auf der Großbaustelle Gemeinde“, meinte Habbo Heikens, bis Oktober 2015 Pastor der altreformierten Gemeinde Wilsum. Er überreichte einen Stab an seine Nachfolgerin Sylvia van Anken. Die im ostfriesischen Bunde geborene Pastorin nahm Anfang der 1990er Jahre ein Theologiestudium auf und absolvierte von 1998 bis 2000 ihr Vikariat in der altreformierten Gemeinde Veldhausen bei Pastor Fritz Baarlink. Aus familiären Gründen konnte sie ihre Ausbildung damals nicht beenden. Im vorigen Jahr schloss sie dank der Unterstützung der Protestantischen Kirche in den Niederlanden (PKN) ihr Studium mit dem Kolloquium ab und wurde von der altreformierten Gemeinde Wilsum auf die vakante Stelle berufen.

Sylvia van Ankens damaliger Mentor Fritz Baarlink leitete den Festgottesdienst, der vom Chor der Gemeinde, dem reformierten Posaunenchor und Organist Jan Beuker musikalisch begleitet wurde. Er ging in seiner Predigt auf Psalm 121, Vers 8 ein. Die Menschen seien ein Leben lang unterwegs. „Wir lassen Lebensräume hinter uns, doch vor uns tun sich immer wieder neue Türen auf“, meinte Fritz Baarlink, so wie sich jetzt auch für Sylvia van Anken und die Gemeinde eine neue Tür aufgetan habe.

Staunen und Danken

In ihrer Antrittspredigt legte Sylvia van Anken aus, dass es Momente und Situationen im Leben geben könne, die „einem den Boden unter den Füßen wegziehen und jeden Halt nehmen“. Dann sei es gut, einen Gott zu haben. Wenn sie zurückblicke auf die vergangenen Jahre, könne sie nur staunen und Gott danken und loben „für die Wege, die er mich geführt hat und was er möglich gemacht hat“.

Linda Ensink, Vorsitzende des Kirchenrates, freute sich, dass mit der Besetzung der Pastorenstelle eine nicht immer leichte Zeit nun zu Ende gehe. Schon während der vergangenen neun Monate habe sich die Pastorin als theologische Mitarbeiterin mit ihren Erfahrungen in die Gemeindearbeit eingebracht. Die Gemeinde habe gespürt, wie gut das Engagement der neuen Pastorin allen tue. Für die Zusammenarbeit in der kommenden Zeit brauche es nun ebenso engagiert mitarbeitende Gemeindeglieder. Auch Dieter Bouws erinnerte als Konsulent der Gemeinde sowie als Vertreter der Synode und des Synodalverbandes an die stürmischen Zeiten in den vergangenen zwei Jahren, was auch auf die Lebendigkeit der Gemeinde hinweise.

Für die reformierte Nachbargemeinde wünschte sich Tjabo Müller, dass das Vertrauensverhältnis zwischen den beiden Gemeinden weiter wachsen möge. Gleiches galt für die anderen Kirchengemeinden in der Nachbarschaft. Für die Samtgemeinde Uelsen und die Gemeinde Wilsum hießen die Bürgermeister Herbert Koers und Heinrich Mardink Sylvia van Anken willkommen.

Mit dem Lied „Wir sind die Kleinen in der Gemeinde, doch ohne uns geht gar nichts“, überbrachten die Kinder des Kindergottesdienstes ihrer Pastorin musikalisch viele gute Wünsche und deuteten damit einen Arbeitsschwerpunkt für die kommenden Jahre an.