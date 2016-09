Windhaus: Windkraft für Samtgemeinde vom Tisch

Schüttorf. Nach dem Rückzug des Investors WPD in Engden, der neun Windkraftanlagen bauen wollte, haben auch die anderen Projektentwickler offenbar keine Chance auf Verwirklichung der je vier geplanten Anlagen in Drievorden und Neerlage/Isterberg. „Wir sind alle maßlos enttäuscht und sehr verärgert“, sagte Schüttorfs Samtgemeindebürgermeister Manfred Windhaus am Freitag im Gespräch mit den GN. Ein offizielles Schreiben der Bundeswehr mache deutlich, dass sie keine der an den beiden vorgesehenen Standorten geplanten neuen Windkraftanlage für genehmigungsfähig hält. „Damit ist die Windkraft für die Samtgemeinde vom Tisch“, ist das Fazit des Bürgermeisters.

Deshalb geht Manfred Windhaus davon aus, dass auch der Investor ENP in Neerlage seinen Genehmigungsantrag beim Landkreis zurückziehen wird. Die Stadtwerke Schüttorf-Emsbüren hatten gemeinsam mit einem Wiesbadener Projektentwickler in Drievorden zusammen vier Anlagen bauen wollen, werden aber auf einen entsprechenden Antrag verzichten, der Ende September gestellt werden sollte, teilte Windhaus nach Rücksprache mit Stadtwerke-Chef Bernhard Weinberg mit. Der war am Mittwoch noch optimistisch gegenüber den GN, dass anders als in Engden die zunächst positive Stellungnahme der Bundeswehr für das Stadtwerke-Millionenprojekt in Drievorden weiter gilt.

Nach zweijähriger Vorarbeit sollte am Montag der Planungs- und Umweltausschuss der Samtgemeinde die entsprechenden rechtlichen Voraussetzungen für vier Teilbereiche mit den entsprechenden Potenzialflächenempfehlen, damit die Investoren bis Ende des Jahres ihre Pläne konkretisieren und beantragen können. Die Sitzung findet zwar statt, aber ohne den Tagesordnungspunkt „Flächennutzungsplanänderung für Windkraftanlagen“. Die Zeit hatte gedrängt, weil sich aber 2017 die Einspeisevergütungen für den produzierten Strom verringern und dann Investitionen in neue Windparks unwirtschaftlich gemacht hätten.

Verwunderung über Vorgehen der Bundeswehr

„Wir wundern uns über das Vorgehen der Bundeswehr und werden das in den Gesprächen auch deutlich machen“, sagte Samtgemeindebürger Windhaus. Die jetzige Entwicklung sei eine „volkswirtschaftliche Katastrophe“, auch angesichts der Vorlaufkosten für die Projektentwickler von geschätzten zwei Millionen Euro. Allein die nötige Gutachten für das Genehmigungsverfahren hätten mehrere hunderttausend Euro gekostet. Die Planungskosten seien der Samtgemeinde zwar von den Investoren zu erstatten, aber es sei viel Arbeitszeit seit 2014 investiert worden, um die „sportliche Herausforderung“ zu bewältigen, die rechtlichen Voraussetzungen bis Ende dieses Jahres zu schaffen.

„Das ist ganz schlecht gelaufen“

Die zunächst positiven Stellungnahmen der Bundeswehr gegenüber den Investoren, die nur eine Höhenbeschränkung auf 152 Meter vorsahen, hätten alle Beteiligten erst motiviert, die Idee von neuen Windparks in der Samtgemeinde weiterzuverfolgen. Da hätte man sich im Rathaus frühzeitig einen Hinweis gewünscht, dass eine Genehmigung der Anlage eher unwahrscheinlich sei. „Das ist ganz schlecht gelaufen“, sagte Dieter Salewski, der die „undurchsichtige Behördenstruktur der Bundeswehr“ kritisierte. Der Bauamtsleiter sieht angesichts der Potenzialflächenanalyse höchstens im Südosten der Samtgemeinde an der Grenze zu Salzbergen noch eine Chance für Ausbaumöglichkeiten von Windkraftanlagen. Das sei aber abhängig von der Entwicklung in Rheine-Bentlage, wo die Bundeswehr noch bis 2017 aktiv sein wird. Und abwarten müsse man, wie sich das Planfeststellungsverfahren für eine Hochspannungsleitungstrasse sich entwickeln werde.