Windkraft in Waldseite mit Wermutstropfen

Waldseite. Sechs Windkraftanlagen stehen aktuell in näherer Umgebung des Gehöfts von Johannes Busmann in Waldseite. Er ist Geschäftsführer des Osnabrücker Unternehmens „Prowind“, welches drei dieser Anlagen betreibt. Bis zum Sommer wird sich der Windpark bekanntlich vergrößern: Aktuell errichtet die Firma dort vier weitere Windräder. Für das Leben auf dem landwirtschaftlichen Betrieb hat das tiefgreifende Folgen: Die weitere Wohnnutzung der Gebäude hat der Landkreis untersagt. Für Johannes Busmann ist das nur schwer nachvollziehbar, doch er hat sich zugunsten der Windkraft entschieden.

Nach den Vorgaben des Landkreises soll zwischen den Anlagen und den Wohnhäusern ein Abstand von 500 Metern bestehen. Grund dafür sind Lärmemissionen der Windräder sowie die Schattenwürfe der drehenden Rotorblätter, vor welchen die Anwohner geschützt werden sollen. Die erforderliche Distanz wird durch die neuen Windräder unterschritten. Johannes Busmann selbst lebt nicht mehr auf dem vor 40 Jahren errichteten Gehöft – wohl aber seine 87-jährige Mutter sowie eine Familie, die in Form einer GbR mit Busmann den Bauernhof bewirtschaftet. 130 Milchkühe umfasst der Viehbestand auf dem Anwesen. Die Tierhaltung und das Arbeiten auf dem Hof sind von den Schutzvorgaben nicht betroffen, es geht allein um die Wohnnutzung.

Für die Betroffenen ist der Fortzug weniger dramatisch, als man vermuten könnte, so der „Prowind“-Geschäftsführer. Seine Mutter stamme aus Nordhorn und gehe nun dorthin zurück, um in einer Senioreneinrichtung zu leben. Den Plan hätte sie bereits vorher – unabhängig von der Windkraft-Frage – gefasst. „Dass dies nun ein Jahr früher geschieht als ursprünglich vorgesehen, ist für sie in Ordnung“, sagt Johannes Busmann und fügt hinzu: „Ich bin froh, dass sie das so mitträgt.“ Auch die andere Familie habe ohnehin vorgehabt, zum Ende des Jahres die Bewirtschaftung aufzugeben und fortzuziehen.

Aktuell ist Busmann auf der Suche nach neuen Interessenten – die den Betrieb dann führen, ohne dort zu wohnen. In welcher Form genau das geschehen soll, ist noch unklar. „Besser wäre es, wenn sie auf dem Hof leben könnten“, sagt er, unter anderem mit Blick auf das Abkalben der Kühe. Die Schutzvorgaben des Landkreises sähe Busmann völlig ein, wenn fremde Anwohner betroffen wären. „Aber die eigenen Anlagen, die man selbst abschalten kann? Da hält sich das Verständnis in Grenzen“, sagt er.

Seinerzeit war er vor die Alternative gestellt. Bestärkt durch die Bereitwilligkeit der Hofbewohner, entschied sich Johannes Busmann für den Bau der neuen Windkraftanlagen – schließlich sind erneuerbare Energien für ihn eine Herzensangelegenheit: „Ich stehe und lebe für dieses Thema“, sagt er.

Die Bauarbeiten auf den Flächen rund um den Hof sind bereits in vollem Gange: 28 Meter im Durchmesser und drei Meter tief sind die Fundamente und wiegen 2000 Tonnen. Das ist auch wichtig – sollen drei der Anlagen doch ganze 215 Meter in die Höhe ragen, die vierte immerhin 150 Meter. Wenn alles nach Plan läuft, werden die neuen Windräder bereits im kommenden Juni Strom erzeugen. Die Leistung liegt jeweils bei 3300 Kilowatt.

Der Bürgerwindpark soll durch eine Gesellschaft betrieben werden, an welcher „Prowind“, die Energieversorgung Bad Bentheim (eeb) sowie die Eigentümer der Flächen, auf denen die Windräder errichtet werden, beteiligt sind. In der Bad Bentheimer Politik hatte die Erweiterung des Windparks eine breite Unterstützung gefunden.