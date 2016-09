Windpark in Engden ist vorerst vom Tisch

Schüttorf/Engden. Die Nachricht hat nicht nur im Schüttorfer Rathaus wie eine Bombe eingeschlagen, sondern wohl auch beim Investor: Im Rahmen des Antragsverfahrens beim Landkreis für die vom Investor in Engden geplanten neun Windkraftanlagen hat der Kreis als Genehmigungsbehörde auch die Bundeswehr um eine offizielle Stellungnahme gebeten. Diese fiel für den Investor offenbar negativ aus, woraufhin das Unternehmen seinen Antrag Ende August zurückgezogen hat. „Der Investor hat selber mit der Bundeswehr und den Luftfahrbehörden gesprochen und war offenbar einsichtig“, sagt der Pressesprecher des Kreises, Jürgen Hartmann. Noch offen sei aber das Verfahren für die vier Anlagen in Isterberg/Neerlage.

„Diese Nachricht war nicht nur für den Investor niederschmetternd“, sagte Schüttorfs Bauamtsleiter Dieter Salewski auf GN-Anfrage. Schließlich geht es um viel Geld: zwischen drei und vier Millionen Euro pro Anlage. Jetzt muss geklärt werden, was diese neue Entwicklung für die anderen acht geplanten Windkraftanlagen im Bereich der Samtgemeinde bedeutet, je vier davon sollten in Quendorf/Drievorden und Neerlage entstehen. Nur für den Bereich Samern/Ohne gab es noch keine konkreten Planungen. Denn es sollten insgesamt vier so genannte Konzentrationsflächen für Windkraftanlagen ausgewiesen werden. Die Stadtwerke Schüttorf Emsbüren (SWSE) wollten Ende dieses Monats die Anträge für vier Anlagen in Quendorf stellen. „Man muss die Verfahren voneinander trennen“, sagte Stadtwerke-Geschäftsführer Bernhard Weinberg auf GN-Anfrage. „Wir sind guten Mutes, dass wir die vier Anlagen in Drievorden zusammen mit der Firma Abo-Wind bauen können“, zeigt sich SWSE-Chef Weinberg optimistisch. Denn Engden sei aber nächsten dran an Nordhorn-Range.

Erste Stellungnahmen waren positiv

„Es wird sicher eine spannende Diskussion am Montag geben“, ist Dieter Salewski überzeugt. Die Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses beginnt um 18 Uhr im Rathaus. Dort muss man sich erst einmal „sortieren“, was das alles jetzt für das weitere Flächennutzungsplanverfahren bedeute. Denn die Samtgemeinde kann nur die rechtlichen Voraussetzungen dafür schaffen, damit Investoren Anträge nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) auf Genehmigung der Windkraftanlagen beim Landkreis stellen können.

Natürlich hätten die Investoren bei der Bundeswehr vor der Antragstellung beim Landkreis Grafschaft Bentheim sich von der Bundeswehr Stellungnahmen geben lassen, so das Bauamt. Diese Standortabfragen wegen Flächen, Typen und Höhe seien positiv gewesen und hätten lediglich eine Höhenbeschränkung für die Anlagen auf 152 Meter vorgesehen wegen Nordhorn-Range. Die neuesten Modelle erreichen inzwischen eine Höhe von über 200 Metern und sind entsprechend wirtschaftlicher zu betreiben. Aber offenbar hat sich die Bundeswehr ein Hintertürchen offengelassen. Denn versehen waren diese Stellungnahmen mit dem Hinweis: Es ließen sich noch keine abschließenden Aussagen treffen, diese seien erst im Genehmigungsverfahren möglich.

Bürgerinitiative hatte Klage vorbereitet

„Das ist das ganz normale Verfahren“, sagt Bernhard Weinberg, denn die Details werden erst im BImSchG-Verfahren geklärt. Erst habe man eine Fläche, dann erst werde endgültig über den Anlagetyp und den genauen Ort entschieden. „Die Bundeswehr hat eine ziemlich undurchsichtige Behördenstruktur mit unterschiedlichen Abteilungen“, ist dagegen die Erkenntnis im Schüttorfer Rathaus.

Riesig freuen dürfte man sich über die neuesten Nachrichten bei der Bürgerinitiative (BI) in Engden, die im Gespräch mit den GN noch am Dienstag erklärten: Wir sehen keine Chance, die für Engden geplanten Windkraftanlagen zu verhindern, aber nach wie vor sei eine Sammelklage in Vorbereitung. Schließlich hätten 26 Familien schon 5.000 bis 6.000 Euro aufgebracht, um sich rechtlichen Beistand eines Anwaltes zu sichern. Die restlichen Kosten in einem teuren Rechtsstreit hätte man über eine Rechtsschutzversicherung abwickeln wollen. Diesen nervenaufreibenden Weg kann man sich jetzt vermutlich zunächst sparen. Gefreut hat man sich bei der BI auch darüber, dass neben den eigenen vielen Einwendungen noch zahlreiche dazu gekommen seien: Sie umfassen insgesamt 173 Seiten, nachzulesen im Internet auf der Homepage von Schüttorf in den Unterlagen für die Fachausschusssitzung am Montag im Rathaus.