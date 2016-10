Wintershall lädt zu Bohrplatz-Besichtigung ein

Wer wissen möchte, wie Erdöl gefördert wird, kann am Donnerstag, 13. Oktober, einen neuen Bohrplatz der Firma Wintershall in Emlichheim besuchen. Von 15 bis 20 Uhr steht die Anlage für eine Besichtigung offen.

ab Emlichheim. Die Firma Wintershall bohrt zwischen Emlichheim und Schoonebeek wieder nach Erdöl. Die Arbeiten haben im September begonnen. Mit zwölf neuen Bohrungen soll die bereits 1943 aufgenommene Produktion im westlichen Teil des Erdölfeldes ausgebaut werden. Die neuen Bohrungen erschließen die bekannte Erdöllagerstätte, den Bentheimer Sandstein, in einer Tiefe von 700 bis 900 Metern. Sie sollen im März nächsten Jahres abgeschlossen sein.

Am Donnerstag, 13. Oktober, öffnet Wintershall von 15 bis 20 Uhr einen neuen Bohrplatz an der Grenz-Aa für Besucher. Interessierte haben die Möglichkeit, sich die Anlage zeigen zu lassen. Wintershall setzt die Dampffluttechnik ein, bei der 300 Grad heißer Wasserdampf in die Tiefe geschickt wird, der das zähe Erdöl flüssig und damit förderbar macht.

Wintershall hat die Anfahrt von der Ölstraße/Ossestraße (L 44b) ausgeschildert. Aus Richtung Emlichheim biegen die Besucher unmittelbar vor der Grenze nach links auf die Wintershall-Betriebsstraße ab und folgen ihr entlang der Grenz-Aa. Der Bohrplatz liegt nach einigen hundert Metern auf der linken Seite und ist durch den rund 40 Meter hohen Bohrturm von Weitem zu sehen. Parkplätze sind direkt am Bohrplatz ausgewiesen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, der Eintritt ist frei.