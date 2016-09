„Wir frieren ihr Fett weg“

gn Neuenhaus. Das macht sich das Kryolipolyse-Verfahren zunutze. Ohne Operation ist es nun möglich, Fettpolster gezielt zu reduzieren. Frauen und Männer mit Problemzonen, wie beispielsweise Speckröllchen an Bauch und Hüften, können diese trotz Sport und Diäten resistenten Zonen zumeist nur schwer loswerden.

Oftmals bleibt nach einer Schwangerschaft die Bauchregion als Problemzone bestehen, obwohl das Körpergewicht längst den Normalstand erreicht hat. Hier kann eine Kältebehandlung die betroffenen Areale erfolgreich reduzieren. Mit der Kryolipolyse besteht die Möglichkeit, hartnäckige Fettpolster gezielt zu verringern.

An welchen Körperstellen kann man die Behandlung durchführen? Möglich ist die Behandlung an Unter- und Oberbauch, Hüften, Taille, im Pobereich, an den Oberschenkeln (innen und außen) sowie an den Knien, den Oberarmen, Waden und Rücken.

Kann nach dieser Behandlung der JoJo-Effekt eintreten? Bei diesem Verfahren werden die Fettzellen zerstört und durch den Körper vollständig abgebaut. Dadurch kann kein JoJo-Effekt eintreten.

Was ist „Kryolipolyse“ überhaupt? Die Kryolipolyse ist ein von Dermatologen entwickeltes Verfahren. Mittels eines Vakuum-Applikators wird das überflüssige Fettgewebe eingesaugt und auf eine Temperatur von unter vier Grad Celsius herunter gekühlt. Der Körper baut nach der Anwendung die kältegeschädigten Fettanteile auf natürliche Weise ab. Das übrige Gewebe bleibt dabei verschont. Die Kryolipolyse ist ein äußerst risikoarmes Verfahren, das nach acht bis 16 Wochen abgeschlossen ist.

Die Vorteile der Behandlung:

• bis zu 30 Prozent Fettreduktion ist möglich nach nur einer Sitzung;

• gleichmässige Ergebnisse;

• straffende Wirkung im Bereich der Problemzone;

• Problemzonen gezielt modellieren;

• keine Belastung innerer Organe, da der Abbau langsam erfolgt.

Die Kryolipolyse ist ein äußerst schonendes und schmerzfreies Verfahren. Zu Beginn bemerkt man ein leichtes Kälte- und Druckgefühl, das aber sofort wieder abklingt. Unmittelbar nach der Anwendung können „normale“ Aktivitäten einschließlich Arbeit und Sport wieder aufgenommen werden. Zur zusätzlichen Unterstützung empfieht Claudia Altena Lymphdrainage im angebotenen „Slimyonik“. Schon nach einer Behandlung werden in den meisten Fällen erste Erfolge sichtbar. Für das optimale Ergebnis werden drei Kryolipolysebehandlungen im Abstand von vier bis sechs Wochen empfohlen. Modernste Gerätetechnik macht es möglich, bis zu vier Körperareale pro Sitzung zu therapieren. Nach einer ausführlichen Anamnese wird für jeden Kunden ein ganz persönlicher Behandlungsplan entworfen. Dort sind alle Kosten transparent aufgeführt. Auch attraktive Kombi-Pakete können gebucht werden. Mit individuellen Zahlungsmöglichkeiten sowie günstigen Finanzierungsund Ratenzahlungsmodellen wird der Wunsch nach einer wohlgeformten, schlanken Körpersilhouette für jeden leicht realisierbar.

