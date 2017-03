Wirbel um Tantra-Studio am Alfsee bei Osnabrück

Rieste/Osnabrück. Ein neu eröffnetes Tantra-Studio sorgt in der Ferienhaussiedlung am Alfsee für Aufregung und Gesprächsstoff. Es gibt erste Beschwerden einzelner irritierter Nachbarn. Auch Tourismus-Anbieter in der Gemeinde Rieste und manche Kommunalpolitiker sind wenig glücklich. Sie wollen sich jedoch nicht öffentlich äußern.

„Erotische Massagen“ – und zwar „sehr diskret“ – verspricht das Team des Tantra Studio Rieste-Alfsee in einer Anzeige in einer Wochenzeitung. „Tauchen Sie ab in die sinnliche Welt des Tantra“ und „Sinnlicher Service für Sie, Ihn & Paare“ heißt es unterdessen auf der Internetseite des Betriebes. Diverse Massagen zwischen 40 und 120 Euro werden demnach in dem äußerlich völlig unauffälligen Holzhaus – früher offenbar eine klassische Ferienwohnung – angeboten. „Alle Kolleginnen sprechen Deutsch, sind freundlich und natürlich diskret. Lassen Sie sich zärtlich und stilvoll verwöhnen“, versprechen die Betreiber auf ihrer Homepage.

Hinweisschilder auf das neue Tantra-Studio gibt es bisher weder direkt am besagten Haus noch in der Siedlung. Es gibt auch keinen Nacht-Betrieb. Die Öffnungszeiten werden im Internet mit 10 bis 22 Uhr an Werktagen sowie von 11 bis 18 Uhr an Wochenenden angegeben. TS-Kiki, Olesya, Mila und Lena („Das Duo verwöhnt mit großen Naturoberweiten“) sowie Sandra und Jana werden als Mitarbeiterinnen vorgestellt. Einzelnen Anwohnern, aber auch örtlichen Tourismus-Anbietern und einigen Kommunalpolitikern ist das alles aber schon zu viel Erotik. Sie empfinden ein solches Gewerbe in einer Ferienhaussiedlung als unpassend – und haben sich mit ihren Protesten und Beschwerden an die Verwaltung gewendet.

Das Ordnungsamt der Samtgemeinde Bersenbrück und der Landkreis Osnabrück stehen offenbar inzwischen in Kontakt miteinander. Sie prüfen demnach, ob ein Tantra-Studio nach baurechtlichen Bestimmungen in diesem Ortsteil von Rieste zulässig ist. Eine Entscheidung liegt unterdessen noch nicht vor.