Wird die Nordumgehung bereits früher fertig?

Mit dem Beginn der Gründungsarbeiten für die Vechtebrücke in Frenswegen sind nun alle zwölf Brücken der Nordhorner Nordumgehung im Bau. An der Umgehungsstraße wird seit zwei Jahren gebaut, und zwar schneller als geplant.

Nordhorn. „Da tut sich ja nichts“, sagt mancher Grafschafter, wenn er an den großen Bauschildern für die Nordhorner Nordumgehung vorbeifährt. Doch das Gegenteil ist der Fall: Trotz ungeplanter und zeitaufwendiger Mehrarbeiten liegen die Bauarbeiten voll im Zeitplan. So waren vor Beginn der eigentlichen Projektarbeiten umfangreiche Leitungsverlegungen erforderlich. Auch die archäologischen Untersuchungen in der Straßentrasse nahmen viel größere Ausmaße an als anfangs erwartet.

Sie hatten zum Teil sensationelle Funde ans Tageslicht befördert, darunter Spuren eines Heerlagers aus der Schlussphase des Dreißigjährigen Krieges (die GN berichteten mehrfach). Die Archäologen wollen ihre Arbeiten im Frühjahr abschließen. „Die Zusammenarbeit hat reibungslos geklappt. Unser Bauzeitenplan kann voll eingehalten werden“, lobt Baudirektor Klaus Haberland von der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Lingen.

Mit einem offiziellen Spatenstich hatte der Bau der 8,6 Kilometer langen Umgehungsstraße am 5. Dezember 2014 begonnen, die Freigabe war für November 2019 angepeilt worden. Inzwischen sind die Straßenplaner optimistisch, diesen Termin nicht nur einhalten, sondern womöglich um einige Wochen unterbieten zu können.

Bis Ende 2017 sollen zunächst alle zwölf Brückenbauwerke in der Trasse fertig sein. Die erste Brücke über die Lee in Klausheide war bereits 2015 vollendet worden. Für die letzte, die Vechtebrücke in Frenswegen, sind gerade die Gründungsarbeiten angelaufen.

Acht Millionen Euro werden diese zwölf Brücken kosten. Sie waren in sechs Vergabelosen ausgeschrieben worden, werden aber alle von demselben Unternehmen gebaut.

Im Oktober 2017 soll dann der Erd- und Straßenbau anlaufen. Die Arbeiten werden spätestens im Mai europaweit ausgeschrieben und im September vergeben.

Gebaut wird dann in drei Abschnitten: Der erste Straßenabschnitt beginnt an der B213 in Klausheide (Höhe Rammelkamp) und führt bis zur Kreuzung L67/Wietmarscher Straße. Er muss zuerst fertiggestellt werden und soll schon Ende 2018 für den Verkehr freigegeben werden.

Das ist Voraussetzung, um zwei wichtige Knotenpunkte zu bauen: den großen Kreisverkehr im Schnittpunkt der neuen L67/Wietmarscher Straße mit der Nordumgehung sowie den Anschluss der neuen L67 an die bisherige Wietmarscher Straße in Höhe „Küchen Ardland“.

Die beiden weiteren Bauabschnitte umfassen den Neubau der L67 von der „McDonald‘s“-Kreuzung bis zum Kreisverkehr Nordumgehung sowie den Teilabschnitt der Umgehungsstraße von der L67 bis zum Anschluss B403 in Frenswegen.

Diese Straßenbauarbeiten können – sofern keine unvorhergesehenen Verzögerungen eintreten – bis zum Sommer 2019 im Wesentlichen fertiggestellt werden. Danach erfolgen Restarbeiten wie Leitplanken und Fahrbahnmarkierungen, Beschilderung und Ampelanlagen.

