„Wirtschaft fehlen bald sechs Millionen Köpfe“

gn Nordhorn. „Der Fachkräftemangel in gewerblich-technischen Berufen in der Grafschaft Bentheim steht uns nicht bevor, sondern wir stecken mitten drin“, sagte Wolfgang Wesselink, Personalchef bei der Neuenhauser Maschinenbau GmbH und verantwortliches Vorstandsmitglied der Wirtschaftsvereinigung für das Kompetenzfeld Bildung und Fachkräfte.

Dies liege unter anderem daran, dass die Nachfrage nach bestimmten Ausbildungsberufen zunehmend sinke. Gleichzeitig steige die Übergangsquote von der Grundschule zum Gymnasium jährlich an. In der Grafschaft liege diese Quote zurzeit bei 44,5 Prozent und damit noch unter dem Landesdurchschnitt.

Dass auch eine berufliche Ausbildung vorzügliche Karrieremöglichkeiten biete, führte Wesselink am Beispiel der Neuenhauser Maschinenbau GmbH auf. „Fast die Hälfte unserer Führungskräfte haben eine duale Berufsausbildung durchlaufen. Natürlich war diese erst der Anfang des beruflichen Werdegangs. In zweiter Stufe folgten Weiterbildungen zum Fachwirt oder Fachkaufmann, Industriemeister oder sogar Weiterbildungen zu Betriebswirten.“

Sabine Stöhr, Geschäftsführerin des Industriellen Arbeitgeberverbands Osnabrück – Emsland – Grafschaft Bentheim, bestätigte die wachsenden Besetzungsschwierigkeiten von Ausbildungsstellen. Im IHK-Bezirk seien im Jahr 2016 rund 330 Stellen unbesetzt geblieben.

Eine berufliche Ausbildung zahlt sich für junge Erwachsene in jedem Fall aus. Das ist das Fazit von Dr. Oliver Koppel vom Institut der deutschen Wirtschaft Köln. „In spätestens 10 Jahren fehlen der deutschen Wirtschaft sechs Millionen Köpfe, was fatale Folgen, auch für unser duales Ausbildungssystem haben wird“, so Koppel.

Gleichzeitig habe sich die Zahl der Studienanfänger innerhalb der letzten 20 Jahre mehr als verdoppelt, während die Zahl der Ausbildungsanfänger zurückgegangen sei. 522.093 Ausbildungsanfängern stünden nun 505.736 Studienanfänger gegenüber.

Bereits heute gebe es Berufsgruppen, in denen man von einem gravierenden Fachkräfteengpass sprechen könne. „Im gewerblich-technischen Bereich wie den Mechatronik-, Energie- und Elektroberufen sowie den medizinischen Pflegeberufen kann bereits heute der Bedarf nicht mehr mit allen Arbeitslosen aus diesem Bereich gedeckt werden“, sagte Koppel. Auf 100 Arbeitslose kämen bei den technischen Berufen rund 200 bei der Bundesagentur für Arbeit gemeldete offene Stellen. „In diesen Berufsfeldern kann man fast nicht arbeitslos werden“, so Koppel weiter.

Auch monetär rechne sich eine duale Ausbildung. Während die Vergütung in den kaufmännischen Berufsausbildungen in den letzten zehn Jahren um rund neun Prozentpunkte im Vergleich zu Arbeitnehmern ohne Berufsausbildung angestiegen sei, seien die Verdienstmöglichkeiten in MINT-Ausbildungsberufen um 12,3 Prozentpunkte angestiegen und lägen nun sogar über dem Verdienstniveau der „sonstigen Akademiker“. „Eine Ausbildung als Elektriker, Mechatroniker und in sonstigen industrienahen, gewerblich-technischen Bereichen lohnt sich. Und zwar deutlich!“, so Koppels Fazit.

Gleichzeitig sei der Bedarf an MINT-Fachkräften, die sich über eine klassische Ausbildung qualifizierten, in der Grafschaft besonders groß. 15,8 Prozent aller sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten zählten in der Grafschaft zu dieser Berufsgruppe, deutlich mehr als im Landesdurchschnitt.

Annelen Möller-Busmann, Leiterin des Arbeitskreises Schule-Wirtschaft Grafschaft Bentheim und Lehrerin an der Oberschule Schüttorf, ermunterte die Anwesenden, Schule als ein Netzwerk von Schülern, Eltern, Lehrern und Unternehmen zu betrachten. Nur so könnten die Potenziale der einzelnen Schüler erschlossen und gefördert werden. Den Übergang in den Beruf müssten die jungen Menschen eigenverantwortlich gestalten.

Am Ende formulierte Möller-Busmann einen Wunsch: „Wenn es uns Erwachsenen gelingt, die Jugendlichen gemäß ihrer Stärken und Interessen auf ihr Berufsleben vorzubereiten, dann haben wir zufriedene Auszubildende und hoffentlich auch weniger Studienabbrecher.“