Wochenmarkt und Busverkehr weichen der „Meile“

gnNordhorn. Der Wochenmarkt wird am Sonnabend wegen der „Nordhorner Meile" auf dem zur Firnhaberstraße gelegenen vorderen Teil des Neumarkts abgehalten. Dieser Teil des Neumarkts ist daher bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag ab Mitternacht für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Um den reibungslosen Aufbau der Marktstände gewährleisten zu können, müssen dort widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge noch während der Nacht von Freitag auf Samstag kostenpflichtig abgeschleppt werden, teilt die Stadt Nordhorn mit.

Im Linienverkehr der VGB-Busse entfallen am Sonnabend von 12 bis 19 Uhr folgende Haltestellen in Nordhorn: ZOB, Firnhaberstraße, Europaplatz, Rathaus, Heseper Weg, Schweinemarkt, Kriegerstraße, Amtsgericht, Bentheimer Straße/Frensdorfer Ring und McDonalds.

Insbesondere die Zu- und Abfahrten vom Neumarkt werden während der Veranstaltung erheblich eingeschränkt. Der Heseper Weg wird von der Lingener Straße bis zur Seeuferstraße als Einbahnstraße eingerichtet. Das Parken von Fahrzeugen ist in diesem Bereich ab 13 Uhr verboten.

Während der Laufzeiten der Nordhorner Meile am Samstagnachmittag werden darüber hinaus mehrere Straßen im Bereich der Laufstrecke gesperrt und Buslinien umgeleitet. Von etwa 13 bis 18.30 Uhr sind vor allem die Neuenhauser und Lingener Straße bis einschließlich Heseper Weg, der Fuß- und Radweg am Ems-Vechte-Kanal, die Seeufer- und Firnhaberstraße sowie die Hauptstraße nur eingeschränkt oder gar nicht nutzbar.

Die Besucher des Wochenmarktes werden gebeten, die angrenzende Parkpalette zu nutzen oder den Neumarkt über die seitliche Hauptzufahrt an der Seeuferstraße anzufahren und dort im mittleren Platzbereich zu parken. Der Pendlerparkplatz im hinteren Bereich des Neumarkts ist von der Wochenmarktverlegung nicht betroffen.

Aufgrund der „Nordhorner Meile“ wird am Sonnabend der Wochenmarkt verlegt. Außerdem fahren die Linienbusse der VGB verschiedene Haltestellen in der Innenstadt nicht an. Es werden auch mehrere Straßen gesperrt.

