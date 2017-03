Wolf bei Hoogeveen überfahren

tb Hoogeveen. In den Niederlanden ist ein Wolfsrüde totgefahren worden. Biologen vermuten jetzt, dass er aus Deutschland gekommen ist. Bei dem Tier, das vor mehr als einer Woche überfahren worden war, handelt es sich um einen etwa 50 Kilogramm schweren Rüden, wie niederländische Zeitungen jetzt nach einer intensiven Untersuchung des Kadavers berichten. Das eineinhalb Jahre alte Tier war demnach in guter gesundheitlicher Verfassung.

Der Unfallort liegt auf der Europastraße 233, die in den Niederlanden als Autobahn 28 ausgebaut wurde und ist von der deutschen Grenze in Twist-Schöninghsdorf etwa 50 Kilometer entfernt. Ob das Tier tatsächlich aus Deutschland stammt, ist noch unklar, da die genetische Untersuchung noch läuft. Allerdings gibt es bislang in den Niederlanden keine Wolfspopulation – zumindest keine bekannte. Deshalb gilt es als wahrscheinlich, dass Wölfe aus Deutschland in die Niederlanden einwandern könnten.

Denn in Deutschland wächst die Wolfspopulation derzeit stark an – allein in Niedersachsen leben acht Wolfsrudel und mehrere Einzelwölfe. Im Emsland ist noch kein Rudel bekannt. Seit einigen Jahren lebt aber mindestens ein Einzeltier auf der Wehrtechnischen Dienststelle 91 zwischen Haren und Meppen und wechselweise auf dem Bombenabwurfplatz Nordhorn-Range.

