„Wolkenroller“ üben unter neuer Leitung

Schüttorf. Im Unabhängigen Jugendzentrum „Komplex“ in Schüttorf wird das Thema Inklusion seit Langem groß geschrieben. In der inklusiven Theatergruppe „Wolkenroller“ bringen bereits seit 22 Jahren Behinderte und Nichtbehinderte gemeinsam Theaterstücke auf die Bühne. Zur Fortführung des erfolgreichen Projekts hat das „Komplex“ eine Spende über 2500 Euro von der Grafschafter Sparkassenstiftung erhalten. Am Dienstag überreichte Stiftungsrat Hans-Jürgen Grobelny Diplom-Sozialpädagoge Rainer Bluhm symbolisch den Spendencheck. „Das Komplex leistet mit dem Theaterprojekt einen bedeutenden gesellschaftlichen Beitrag. Hier ist Inklusion sehr positiv und sehr erfolgreich sichtbar“, betonte Grobelny.

Im Moment gehören 22 Teilnehmer zu der Theatergruppe, in der Lebenshilfe Nordhorn, die Oberschule Schüttorf und das Theaterpädogische Zentrum aus Lingen mit dem „Komplex“ kooperieren. Fast ein ganzes Jahr arbeiten die Teilnehmer unter der neuen Leitung der beiden Lingener Theaterpädagogen Hedwig Warnek und Finn Howell an der Ausarbeitung des Theaterstückes. Warnek und Howell haben in diesem Jahr als Doppelspitze die Leitung der Gruppe übernommen, die in den vergangenen Jahren von Heike Pfingsten betreut wurde. Warnek kennt die Arbeit bereits aus den letzten Jahren, als sie als Assistentin von Pfingsten tätig war. Die beiden Theaterpädagogen arbeiten dabei eng mit Bernadette Heckmann und Virginia Jagosch zusammen, die ihr Bundesfreiwilligenjahr im Bereich Kultur im „Komplex“ leistet. „Es geht darum, die unterschiedlichen Lebensrealitäten, Bedürfnisse und Körperlichkeiten kennenzulernen und so eine feste Gruppe zu bilden“, sagt Bluhm.

Ab ins Rampenlicht

Die Theatergruppe besteht je zur Hälfte aus Menschen mit und ohne Behinderung. Ende des Jahres wird das neue Theaterstück im Theater der Obergrafschaft in Schüttorf und der Alten Weberei in Nordhorn aufgeführt. „Theaterspielen entwickelt und fördert Schlüsselkompetenzen wie Durchhaltevermögen, Eigeninitiative, Einfühlungsvermögen und Teamfähigkeit. Das gilt für behinderte genauso wie für nicht behinderte Schauspieler“, betont Bluhm, der außerdem hervorhebt, dass durch das inklusive Projekt alle die Möglichkeit haben, ins Rampenlicht zu treten und zu zeigen, zu welch außerordentlich kreativen Leistungen sie fähig sind. Aktuell sind im Jahr insgesamt knapp 13.000 Euro nötig, um das Projekt durchführen zu können. Ein wichtiger Träger ist dabei unter anderem die Schüttorfer Heilig-Geist-Stiftung. „Kultur braucht Förderung“, hebt Grobelny hervor.