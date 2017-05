Yannick Fraatz steht vor seinem Länderspiel-Debüt

Der 17 Jahre alte Rechtsaußen der HSG Nordhorn-Lingen hat in zwei Test-Länderspielen gegen Italien die Aussicht auf sein erstes Spiel im DHB-Trikot. Außerdem besteht die Chance, an der WM in Georgien teilzunehmen.

Nordhorn. Die Abiturprüfungen hat er hinter sich, seine erste Saison in der 2. Handball-Bundesliga geht dem Ende entgegen, doch die nächsten Wochen können für Yannick Fraatz noch aufregender werden. Denn: Der 17 Jahre alte Rechtsaußen der HSG Nordhorn-Lingen hat erneut eine Einladung vom Deutschen Handball-Bund zu einem Lehrgang der U 19-Nationalmannschaft erhalten und steht vor seinem Länderspiel-Debüt. Vom 14. bis 19. Juni ist der jüngste Sohn von Ex-Nationalspieler Jochen Fraatz (185 Länderspiele) in Herrsching am Ammersee dabei, wenn Jugend-Nationaltrainer Jochen Beppler seinen 18 Spieler umfassenden Kader um sich versammelt. Auch zwei Tests gegen Italien stehen auf dem Programm. „Yannick hat die Chance auf seine ersten Länderspiele“, freut sich HSG-Trainer Heiner Bültmann für den jüngsten Spieler in seinem Kader. Mehr noch: Fraatz hat sogar die Aussicht, erstmals bei einer Weltmeisterschaft dabei zu sein, denn der DHB-Nachwuchs bereitet sich auf die U 19-WM in Georgien vor (7. - 20. August).

Allerdings ist die Konkurrenz auf dem rechten Flügel groß. „Es sind drei Rechtsaußen im Kader“, sagt der Nordhorner, „mal sehen, wie ich mich da schlage; ich muss es halt gut machen.“ Allerdings ist der Linkshänder bei seinem ersten Abstecher zum Jugend-Nationalteam positiv aufgefallen, wurde daher neben Fin Backs von der MT Melsungen als zweiter Länderspiel-Debütant berücksichtigt. „Sie haben bei den Sichtungen einen guten Eindruck hinterlassen, wir wollen sie nun auch unter Wettkampfbedingungen testen“, wird Beppler auf der Homepage des DHB zitiert, „denn Training und Spiel sind zwei verschiedene Welten.“

Mit 32 Toren in 33 Zweitligaspielen hat Fraatz beste Eigenwerbung betrieben

Dem DHB-Coach geht es beim Lehrgang am Ammersee nicht nur um Taktik, Kondition und Testspiele, sondern auch ums Teambuilding. „Das Wichtigste wird sein, alle Spieler auf ein Level zu bringen“, erklärt Beppler, „denn bei einigen läuft die Saison noch, andere sind dann schon seit ein paar Wochen fertig.“ Für Fraatz steht am 10. Juni das letzte Saisonspiel mit der HSG an, wenn in Lingen die SG Leutershausen zu Gast sein wird. Und mit 32 Toren in bislang 33 Zweitligaspielen hat er beste Eigenwerbung betrieben und sich für die weiteren Lehrgänge und die WM empfohlen. Dort sind die deutschen Talente, die im vergangenen Jahr die Bronzemedaille bei der U 18-EM in Kroatien gewannen, in der Vorrundengruppe B gegen Gastgeber Georgien, Island, Chile, Japan und Algerien gefordert. „Das Spannende an dieser Gruppe ist, dass wir gegen Teams aller Kontinenten antreten müssen“, sagt Beppler.

Auch wenn es die Abiturnoten erst am 2. Juni gibt, ist Fraatz auch in diesem Punkt zuversichtlich. „Ich denke, es war ganz gut“, sagt er mit Blick auf die Prüfungen. „Ich bin froh, dass ich damit durch bin“, sagt er und wird nach der Schule ein Freiwilliges Soziales Jahr bei der HSG beginnen. Das lässt ihm den nötigen Freiraum, das Training und die Spiele mit dem Zweitliga-Team stärker in den Vordergrund zu rücken. Denn für seine zweite Saison hat er sich viel vorgenommen – und bringt womöglich zusätzliche Erfahrung als WM-Teilnehmer ein.