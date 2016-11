Zahlreiche Einbrüche in der Grafschaft

Unbekannte Täter haben in dieser Woche mehrere Einbrüche in der Grafschaft verübt. Unter anderem erbeuteten die Langfinger einen Fernseher, Bargeld oder gingen auch mal leer aus. Die Polizei sucht Zeugen.

fsu Nordhorn/Bad Bentheim/Itterbeck/Wilsum. In Nordhorn waren Einbrecher zwischen Mittwoch und Donnerstag gleich mehrmals unterwegs. So sind bislang unbekannte Täter in der Nacht zu Donnerstag in drei Firmen an der Max-Planck-Straße eingebrochen. Sie schlugen laut Polizeibericht zunächst eine Scheibe zu einer Physiotherapiepraxis ein und durchsuchten mehrere Räume nach Wertsachen. Ob sie etwas gestohlen haben, ist bislang unklar. Weiter brachen sie in die Geschäftsräume eines dortigen Küchenausstellers ein. Sie durchsuchten einen Büroraum und öffneten gewaltsam einen Tresor. Dabei erbeuteten sie einen zweistelligen Bargeldbetrag und drei Handys. Ebenfalls von einem Einbruch betroffen ist der benachbarte Fischladen. „Hier scheiterten die Täter bei dem Versuch, einen Tresor aufzubrechen“, teilte die Polizei am Freitag mit.

Hund vertreibt Einbrecher

In der Nacht zu Mittwoch haben ebenfalls bislang unbekannte Täter versucht, in ein Reisebüro an der Firnhaberstraße einzubrechen. Ihnen gelang es wohl nicht, gewaltsam eine Hintereingangstür zu öffnen. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 700 Euro geschätzt. In der selben Nacht sind Unbekannte in eine Gaststätte an der Klosterstraße eingebrochen. Sie schlugen eine Scheibe ein und verschafften sich so Zugang ins Gebäude. Sie durchsuchten den Thekenbereich, konnten aber offenbar keine Beute machen. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 500 Euro beziffert.

Missglückt ist dagegen ein Einbruch in ein Wohnhaus an der Stargarder Straße. Hier versuchten unbekannte Täter, zwischen 14 und 20 Uhr ein Fenster im ersten Stock des Gebäudes aufzubrechen. Die Täter ergriffen allerdings die Flucht, vermutlich weil der Hund lauthals bellte. Zeugen werden gebeten, sich bezüglich der Vorfälle in Nordhorn bei der Polizei unter Telefon 05921 3090 zu melden.

Bad Bentheim

Langfinger hatten es ebenfalls auf Bad Bentheim abgesehen. In der Nacht zu Donnerstag sind bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Kolonatstraße in der Burgstadt eingebrochen. Sie brachen eine Terrassentür auf und durchsuchten die Räume nach Wertsachen. Sie stahlen Bargeld und einen „Panasonic“ Flachbildfernseher. Der Gesamtschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Zeugen melden sich bei der Polizei Bad Bentheim unter 05922 980114.

Itterbeck

Auch in der Niedergrafschaft waren Einbrecher am Werk: Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Donnerstag in die Grundschule am Nordker Esch in Itterbeck eingebrochen. Sie schlugen eine Scheibe ein und durchsuchten mehrere Räume nach Wertsachen. Nach bisherigen Erkenntnissen erbeuteten sie einen geringen zweistelligen Bargeldbetrag. „Der angerichtete Sachschaden liegt jedoch deutlich höher und wird auf etwa 2500 Euro geschätzt“, schreibt die Polizei. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05941 4429 bei der Polizei Neuenhaus zu melden.

Wilsum

In das Bürogebäude der Deponie an der Kiesstraße in Wilsum wollten Einbrecher in der Nacht zu Donnerstag einsteigen. Vermutlich kletterten sie zunächst über die Umzäunung und schlugen im Anschluss eine Scheibe zu den Büros ein. Das Gebäude haben sie jedoch nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei nicht betreten. Gestohlen haben die Täter vermutlich nichts. Der Sachschaden beträgt jedoch mehr als 500 Euro. Die Polizei Emlichheim nimmt Zeugenaussagen unter Telefon 05943 92000 entgegen.