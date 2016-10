Zehn Plätze für Schwerverbrecher in JVA Meppen

Meppen. JVA-Leiter Per Zeller führte weitere Details aus. „Bislang gibt es in Niedersachsen nur in der JVA Rosdorf bei Göttingen eine Sicherungsverwahrung für ganz Niedersachsen.“ Diese sei gerade im Sommer neu eröffnet worden und biete 45 Verbrechern Platz. Der Bedarf sei aber größer. „Meppen wird jetzt der zweite Standort in Niedersachsen.“ Zeller sagte, dass hier ab 2018 zehn Plätze vorgehalten werden. Auch wenn es schon in Göttingen „behindertengerechte Bereiche“ gibt, würden speziell die zehn Plätze in Meppen für „ältere und mobilitätseingeschränkte“ Verbrecher errichtet. Eine Zelle werde sogar rollstuhlgerecht gebaut.

In Meppen sei gerade ein neuer Gefängnisbau im Rahmen der Sozialtherapie entstanden. Damit gebe es auf dem Areal mit seinen 350 männlichen Gefangenen freie Kapazitäten. „Das frei gewordene Gebäude wird im kommenden Jahr saniert“, so der JVA-Leiter. Der Leitende Regierungsdirektor bezifferte die Baukosten auf „knapp zwei Millionen Euro“. In der arbeiten 230 Beschäftigte. „Wir werden das Personal aufstocken“, so der 41-Jährige. Die Entscheidung der Landesregierung sei somit eine „Standortsicherung und eine gute Nachricht für die JVA Meppen-Versen“.

Bis zum Lebensabend im Gefängnis

Er erinnerte daran, dass die Justizvollzugsanstalt in Celle bereits geschlossen wurde und in Braunschweig die Schließung bevorstünde. Zeller bestätigte, dass bislang in Meppen keine „lebenslangen und ganz gefährlichen Straftäter“ inhaftiert seien. So gebe es weder „Mörder noch organisierte Kriminelle“.

Sicherheitsverungsverwahrung bedeute, dass die Verurteilten ihre Strafe bereits abgesessen hätten. Ein Gericht habe aber eine Sicherheitsverwahrung über das Haftende hinaus angeordnet. So erwarte er in Meppen auch Straftäter von „Tötungs- und Sexualdelikten“.

„Oft verbringen diese Männer dann ihren Lebensabend im Gefängnis.“ Gleichwohl sei es auch eine Aufgabe der Justizvollzugsanstalt, diese Menschen zu resozialisieren und gegebenenfalls auf ein Leben außerhalb des Gefängnisses vorzubereiten. „Das ist schon eine echte Herausforderung für uns“, so der JVA-Leiter.

Zeller wies auf das Recht dieser Inhaftierten hin, dass sie trotz Sicherheitsverwahrung „einmal im Monat die Anstalt verlassen dürfen“. „Dies passiert dann aber nur unter Aufsicht“, ergänzte er. Dabei hätten die Gefangenen oft den Wunsch, ihre Verwandten irgendwo in Niedersachsen zu besuchen. Gleichwohl könne es vorkommen, dass „sie einfach nur in der Meppener Innenstadt spazieren gehen wollen“.