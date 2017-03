Zehn Verletzte bei Zusammenstoß von Bus und Auto

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Montagmittag in Nordhorn ereignet. Ein Bus ist auf der Bahnhofstraße mit einem Auto zusammengestoßen. Mehrere Personen wurden dabei verletzt.

Nordhorn. Ein voll besetzter Bus der Linie 100 nach Emlichheim ist am Montag gegen 13.40 Uhr mit einem Auto in der Bahnhofstraße in Nordhorn zusammengestoßen. Dabei wurden der 29-jährige Autofahrer schwer, seine Beifahrerin und mehrere Businsassen sowie der Busfahrer leicht verletzt.

Nach Angaben der Polizei stand das Auto gegenüber der Volksbank auf dem Seitenstreifen in Richtung Innenstadt. Direkt nach dem Ausscheren aus einer Parklücke soll der Fahrer versucht haben, auf der Fahrbahn zu wenden. Der Linienbus unterwegs in Richtung Innenstadt konnte nicht mehr bremsen und prallte in die Fahrerseite des Autos. Durch den Aufprall wurde der Autofahrer eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite ihn. Er und seine hochschwangere 29-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Ihr sechsjähriger Sohn auf der Rückbank wurde mit leichten Verletzungen ebenfalls in die Klinik gebracht.

Sieben Verletzte im Bus

Sechs Personen zwischen 17 und 47 Jahren, die im Bus saßen, und der 57-jährige Busfahrer sind leicht verletzt. Sie wurden in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Ein Ersatzbus hat die anderen Fahrgäste abgeholt.

Neben sechs Rettungswagen des DRK, Feuerwehr und Polizei waren drei Notfallseelsorger vor Ort. Die Bahnhofstraße war wegen der Rettungsmaßnahmen länger gesperrt.