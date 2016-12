dpa Dublin. Ein zehnjähriges Mädchen hat an Bord eines Passagierjets über dem Atlantik einen tödlichen Herzstillstand erlitten. Wie irische Medien in der Nacht berichteten, war das Mädchen zusammen mit drei älteren Geschwistern auf dem Flug von Toronto nach London, als ihr Herz aussetzte. Der Pilot entschloss sich wegen des medizinischen Notfalls umgehend zur Landung in Dublin, doch konnten die Ärzte in der Limerick-Universitätsklinik nur noch den Tod des Mädchens feststellen.