Zehntausende gegen TTIP und Ceta auf den Straßen

dpa Berlin. Aus Protest gegen die geplanten Handelsabkommen TTIP und Ceta sind mehr als 100 000 Menschen auf den deutschen Straßen. Zwei Tage vor dem SPD-Konvent zu Ceta machen sie ihrem Unmut mit Plakaten, Luftballons und Trillerpfeifen Luft. Allerdings blieb die Zahl der Teilnehmer nach ersten Zählungen hinter den Erwartungen der Veranstalter zurück. In Berlin waren laut Polizei am Mittag ungefähr 40 000 Menschen zusammengekommen, in Hamburg 30 000, in München 20 000 und in Köln laut Schätzungen 18 000. Die Veranstalter hatten allein in Berlin mit bis zu 100 000 Demonstranten gerechnet.