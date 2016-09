Zehntausende Menschen gegen TTIP und Ceta

dpa Berlin. Zehntausende Menschen haben ihren Unmut über die geplanten Handelsabkommen TTIP und Ceta auf die Straße getragen. Bei Demos in sieben großen Städten forderten sie, die Verhandlungen mit den USA zu beenden und das fertige Abkommen mit Kanada nicht umzusetzen. „Die Bundesregierung muss die Notbremse ziehen und das Nein der Bürgerinnen und Bürgerinnen zu Ceta und TTIP respektieren“, verlangte ein Bündnis aus Gewerkschaften, kirchlichen Gruppen und Umweltverbänden. Bei der größten Demo in Berlin gaben Polizei und Veranstalter die Teilnehmerzahl übereinstimmend mit 70 000 an.