Zeitung: Gysi will Vorsitzender der Europäischen Linken werden

dpa Berlin. Der langjährige Linken-Fraktionschef Gregor Gysi will einem Bericht zufolge Vorsitzender der Europäischen Linken werden. Die Parteivorsitzenden Katja Kipping und Bernd Riexinger hätten den 68-Jährigen intern bereits für das Amt vorschlagen, berichtet die „Mitteldeutsche Zeitung“. Der EL-Kongress findet demnach Mitte Dezember statt. Gysis Wahl gelte als sehr wahrscheinlich. „Wenn er das machen will, dann wird es auch so kommen“, verlautete dem Bericht zufolge aus führenden Parteikreisen.