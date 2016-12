Zeugen stoppen betrunkenen Autofahrer auf A 30

Ein betrunkener Autofahrer setzte am Zweiten Weihnachtstag seine Fahrt auf der A 30 bei Rheine unbeirrt fort und baute dabei mehrere Unfälle. Zwei Zeugen konnten ihn schließlich stoppen.

gn Rheine. Ein 45-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Märkisch-Oderland war am Zweiten Weihnachtstag gegen 15.14 auf der A 30 bei Rheine in Fahrtrichtung Niederlande unterwegs. Im Wagen vor ihm fuhr zu dieser Zeit eine 27-jährige Frau aus Emden auf dem rechten Fahrstreifen. Nach ihren Angaben näherte sich der 45-jährige in Schlangenlinien fahrend von hinten und überholte sie. Noch während er auf gleicher Höhe mit ihrem Fahrzeug war, wechselte er mit seinem Auto auf den rechten Fahrstreifen. Nur durch ein Abbremsen und Ausweichen auf den Seitenstreifen konnte die 27-Jährige eine Kollision vermeiden. Sie äußerte den Verdacht, dass der Fahrer alkoholisiert sein könnte.

Während der 45-Jährige seine Fahrt in Schlangenlinien fortsetzte, konnte die 27-Jährige beobachten, wie er an der Anschlussstelle Rheine nach rechts auf den Verzögerungsstreifen wechselte, ohne seine Geschwindigkeit zu reduzieren. Zwei weitere Zeugen, ein 50-Jähriger aus Köln sowie ein 26-Jähriger aus dem Kreis Borken, die hinter dem 45-Jährigen fuhren, berichteten laut Polizei ebenfalls davon, dass der Wagen mit einer hohen Geschwindigkeit, auf dem Verzögerungsstreifen fuhr.

„Ausfahrt“-Schild mitgerissen

Letztlich fuhr der 45-Jährige mit hoher Geschwindigkeit weiter geradeaus, verließ dabei den Verzögerungsstreifen, geriet in den angrenzenden Grünbereich, kollidierte hier mit dem blauen Verkehrszeichen „Ausfahrt“ und riss dieses komplett aus der Verankerung. Anschließend durchquerte er den gesamten Grünbereich des sogenannten Sichtdreiecks zwischen der Autobahnausfahrt und der Autobahnauffahrt, überquerte diese Auffahrt und kollidierte mit der dortigen rechtsseitigen Schutzplanke. Nach dem Zusammenstoß setzte er seine Fahrt auf der Autobahn in Richtung Niederlande fort.

Als er die A 30 an der Anschlussstelle Rheine Nord verließ, gelang es den beiden 50- und 26-jährigen Zeugen, das Fahrzeug des 45-Jährigen mit ihren Autos zu blockieren. Danach holten sie den Mann aus seinem Fahrzeug, zogen den Zündschlüssel ab und hielten ihn bis zum Eintreffen der verständigten Polizeibeamten fest. Sowohl die Zeugen als auch die eingesetzten Polizeibeamten stellten bei dem 45-Jährigen fest, dass er unter erheblichen Alkoholeinfluss stand.

Führerschein und Auto sichergestellt

Einen freiwilligen Atemalkoholvortest wollte der 45-Jährige nicht machen, heißt es im Polizeibericht. Er wurde auf die Wache mitgenommen, wo ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt wurde. Auch sein Fahrzeug wurde abgeschleppt und sichergestellt. Im Nachgang wurde bekannt, dass der 45-Jährige auf der A 30 bereits in Höhe Laggenbeck mit der dortigen rechtsseitigen Schutzplanke kollidiert war. Auch hier hatte er seine Fahrt fortgesetzt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Sachschaden: 13.000 Euro

Ob es im Verlauf seiner Fahrt noch zu weiteren Unfällen gekommen ist, ist der Polizei derzeit nicht bekannt. Bei den bekannt gewordenen Verkehrsunfällen entstand ein Sachschaden von etwa 13.000 Euro. Es wurde niemand verletzt. Den 45-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren.