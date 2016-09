„Zirkus macht Schule“ geht in die nächste Runde

his Schüttorf. Bälle fliegen durch die Luft, Tücher wandern von einer Hand zur nächsten, bunte Teller drehen sich wie von Zauberhand – am Dienstagnachmittag verwandelt sich die Veranstaltungshalle im Schüttorfer Jugend- und Kulturzentrum „Komplex“ regelmäßig in eine kleine Zirkusschule. Von 16.30 bis 17.45 Uhr lernen dann junge Nachwuchsartisten und -artistinnen im Grundschulalter die Welt des Zirkus kennen. Geleitet wird der Kurs von Meike Blunk vom Theaterpädagogischen Zentrum (TPZ) in Lingen, das als Kooperationspartner mit an Bord ist. Mit viel Geduld aber auch klaren Ansagen bringt die Zirkuspädagogin dem Nachwuchs die ersten Schritte auf dem Weg in die Manege bei. Dabei kann Blunk auch auf mehrfache Unterstützung bauen. Neben den Sozialpädagoginnen Heike Becker und Angela Raabe aus dem Team des „Komplex“ sind auch mehrere Jugendliche mit viel Engagement bei der Sache. Zoe Neesen, Katharina Schmidt, Pascal Neu und Tobias ter Heedge gehören zu dem Team aus insgesamt 16 Jugendlichen, die im Sommer im Rahmen des Projekts „Zirkus macht stark“ als Teamer ausgebildet worden sind (die GN berichteten). Ihr Wissen über Jonglage, Akrobatik oder auch Artistik geben die Jugendlichen im Kursus jetzt an die Kinder weiter – und lernen selbst weitere Tricks und Fertigkeiten dazu. Der Spaß und die Motivation ist dabei allen Beteiligten anzumerken. „Es macht viel Spaß, mit den Kindern zu üben“, sagen Pascal und Tobias während sie mit dem Zirkus-Nachwuchs drehende Teller auf dem Holzstab austauschen.

Integratives Projekt

Die 15 Kinder, davon auch vier Kinder aus Flüchtlingsfamilien, die am Projekt teilnehmen, sind mit ganz unterschiedlichen Vorkenntnissen ins Jugendzentrum gekommen. Einige Grundschüler haben im Rahmen der „Ferien(s)passaktionen“ im „Komplex“ bereits an Zirkusprojekten teilgenommen. Andere saßen bei den Aufführungen in der Zirkuswoche im Publikum und schauten ihren Klassenkameraden bei der Präsentation des Gelernten in der Manege zu. Einige Schüler sind bei dem Projekt im Jugendzentrum zum ersten Mal selbst mit dem Zirkus in Kontakt gekommen. Beim gemeinsamen Üben lösen sich diese Unterschiede aber schnell auf. Die Kinder haben eine so gute Auffassungsgabe, dass selbst die erfahrene Theaterpädagogin überrascht ist. „Wieso könnt ihr das schon so gut?“, fragt Blunk, nachdem die Schülerinnen und Schüler bei der Kreuz- und Kreisjonglage mit Tüchern bereits nach kurzer Zeit die ersten Erfolge erzielen. „Bälle werfen wir, Tücher ziehen wir“, hatte Blunk kurz vorher erklärt. Auch das Bauen der ersten Akrobatik-Pyramiden klappt auf Anhieb.

Nächste Vorstellung im kommenden Jahr

So darf man gespannt sein, was der Schüttorfer Zirkusnachwuchs im nächsten Sommer drauf hat. Denn das Projekt im „Komplex“ ist auf ein Jahr ausgelegt. Mit Ausnahme der Schulferien wird dienstags immer bis zum Ende des Schuljahres im Juli 2017 in der Veranstaltungshalle Zirkus gemacht. Der Kursus steht dabei auch noch Neulingen offen, denn die maximale Teilnehmerzahl beträgt 20 Grundschulkinder. Der Blick von Heide Becker geht aber über die Jahresfrist hinaus. Für die Zukunft setzt die Sozialpädagogin, die für das Projekt die Fördermittel beim Bundesministerium für Forschung und Bildung im Bereich „Kultur macht stark – Bündnisse für Bildung“ eingeworben hat, auf einen langfristigen Effekt: „Wir hoffen, dass die Grundschüler, die jetzt am Projekt teilnehmen, selbst zu Multiplikatoren für unsere Zirkusschule werden.“

Weitere Informationen gibt es bei Heide Becker im „Komplex“, Telefon 05923 96050 oder E-Mail an heide.becker@komplex-schuettorf.de.