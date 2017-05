Zöllner finden große Mengen Bargeld im Kofferraum

Bargeld im Wert von rund 36.000 Euro haben Beamte bei einem Autofahrer an der niederländischen Grenze sichergestellt. Das Geld war in Tüten im Kofferraum versteckt.

gn Gildehaus. 25.180 britische Pfund und 6.265 Euro entdeckten Zöllner am vergangenen Freitagabend bei der Kontrolle eines Autofahrers auf dem Rastplatz Waldseite Süd an der Autobahn A 30 bei Gildehaus. Der 35-jährige Fahrer gab an, für 14 Tage in Rotterdam gewesen zu sein, wo er als Kraftfahrer tätig war. Die Frage nach mitgeführten Waffen, Betäubungsmitteln oder Bargeld verneinte er. Bei der anschließenden Durchsuchung des Autos fanden die Ermittler hinter der linken Kofferrauminnenverkleidung zwei Plastiktüten mit Bargeld.

Die Zählung des Bargeldes ergab, dass sich in den Tüten 25.180 britische Pfund in kleiner Stückelung und 6.265 Euro befanden. Da jeder Betrag von mehr als 10.000 Euro beim Grenzübertritt angemeldet werden muss, leiteten die Zöllner ein Bußgeldverfahren ein. Das Geld wurde sichergestellt. Da der Mann bereits zur Festnahme ausgeschrieben war, wurde der 35-Jährige an die Bundespolizei übergeben, so der Zoll in einer Pressemitteilung.