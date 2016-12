Zoll entdeckt Kokain im Wert von 830.000 Euro

gn Gildehaus. Insgesamt 11,3 Kilogramm Kokain im Wert von mehr als 830.000 Euro entdeckten Osnabrücker Zöllner bei zwei Fahrzeugkontrollen in der vergangenen Woche. Bereits am 14. Dezember kontrollierten die Beamten auf der Autobahn 30 an der Abfahrt Gildehaus ein aus den Niederlanden kommendes Fahrzeug. Die Frage nach mitgeführten Waffen, Betäubungsmittel oder Bargeld verneinte der 38-jährige Fahrer laut Mitteilung des Zolls: „Er gab an, für eine Nacht in Utrecht gewesen zu sein, um ein zum Verkauf stehendes Boot zu besichtigen. Während der gesamten Befragung wirkte der Reisende äußerst nervös.“

Die Ermittler entschlossen sich zu einer Intensivkontrolle des Wagens. Hierbei kam auch Spürhund „Spike“ zum Einsatz. Dieser schlug am Armaturenbrett auf der Beifahrerseite an. Bei der genaueren Untersuchung des Handschuhfaches stellten die Ermittler einen Fremdkörper hinter dem Fach fest. Nach dem Ausbau des Handschuhfaches kamen drei weiße Folienpakete zum Vorschein. Bei dem Inhalt der Päckchen handelt es sich um Kokain, insgesamt 3,3 Kilogramm im Wert von mehr als 240.000 Euro. Der Reisende wurde daraufhin vorläufig festgenommen.

Weiterer Fall bei Schöninghsdorf

Am Nachmittag des 15. Dezember wurde auf der Bundesstraße 402 an der Abfahrt Schöninghsdorf ein ebenfalls aus den Niederlanden kommendes Fahrzeug kontrolliert. Der 56-jährige Fahrer verneinte die Frage nach mitgeführten Waffen, Betäubungsmitteln oder Bargeld. Bei der Durchsicht des Wagens fanden die Zöllner im Fußraum direkt hinter dem Beifahrersitz eine schwarze Ledertragetasche. In dieser Tasche waren in Plastik eingeschweißte Pakete mit insgesamt 8 Kilogramm Kokain im Wert von mehr als 590.000 Euro. Der Reisende wurde daraufhin ebenfalls vorläufig festgenommen.

Die Fahrer sind dem Haftrichter beim Amtsgericht Nordhorn vorgeführt worden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück erging in beiden Fällen Haftbefehl. Die Beschuldigten sind nun in der Justizvollzugsanstalt. Die weiteren Ermittlungen hat das Zollfahndungsamt Essen mit Dienstsitz in Nordhorn übernommen.