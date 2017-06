Zoll findet 1,5 Kilogramm Haschisch bei Radfahrern

Eine ausgedehnte Fahrradtour zweier Berliner endete vorzeitig in Gildehaus. Die Männer waren in Hengelo und befanden sich auf dem Rückweg. Im Gepäck hatten sie Haschisch im Wert von 12.400 Euro.

gn Gildehaus. 1,5 Kilogramm Haschisch entdeckten Zöllner am Dienstagmorgen bei einer Kontrolle von zwei Fahrradfahrern in Gildehaus. Die aus Berlin stammenden Fahrradfahrer gaben an, aus Hengelo zu kommen. Dort hätten sie Freunde besucht, nun seien sie wieder auf dem Heimweg. Während der Kontrollaktion fiel den Beamten auf, dass ein Mann immer wieder versuchte, in die Tasche seines Begleiters zu greifen. Bei näherer Begutachtung der Tasche fanden die Zöllner das Haschisch, das in eine Plastiktüte eingewickelt war. Einer der mutmaßlichen Schmuggler wehrte sich vor der Festnahme und ergriff die Flucht. Wenig später konnten weitere Zöllner den Mann auf einem Bauernhof in Gildehaus festnehmen. Das Haschisch hat nach Zollangaben einen Wert von rund 12.400 Euro. Nach Abschluss der Ermittlungen wurden die Männer auf freien Fuß gesetzt.