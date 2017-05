Zollfahnder entdecken Drogen im Kofferraum

gn Meppen. 6.2 Kilogramm Haschisch und 1.2 Kilogramm Marihuana haben Zöllner am 04. Mai bei einer Fahrzeugkontrolle an der B 402 in Meppen-Versen sichergestellt. Der Fahrer gab an, in den Niederlanden gewesen und auf dem Weg nach Kiel zu sein. Bei der Durchsuchung des Autos fanden die Zollfahnder die Drogen in Plastiktüten verpackt im Kofferraum. Das Haschisch und das Marihuana hat nach Zollangaben einen Wert von rund 64.000 Euro. Der mutmaßliche Drogenkurier wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft verhaftet.