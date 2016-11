Zu viel Regen: Kreisduell fällt ins Wasser

Gildehaus/Nordhorn. Die Austragung des Bezirksliga-Duells zwischen den Fußballern des TuS Gildehaus und dem VfL Weiße Elf Nordhorn hing am seidenen Faden, am Donnerstagabend folgte dann die Gewissheit: Die Partie, die im Mühlenbergstadion ausgetragen werden sollte, musste abgesagt werden. „Die vielen Regenfälle haben dem Platz ordentlich zugesetzt“, sagte TuS-Trainer Wolfgang Schmidt. Die Gildehauser konnten die für Freitagabend vorgesehene Partie nicht auf ihrem Hauptplatz an der Hengeloer Straße austragen, weil dort eine Fluchtlichtanlage fehlt.

Durch die Absage wurden die Pläne der Nordhorner durchkreuzt, in den verbleibenden drei Spielen des Jahres drei Siege einzufahren. Nach Ansicht von VfL-Spielertrainer Dennis Brode wäre der Vergleich in Gildehaus wohl die schwerste dieser drei Partien gewesen. Das nächste Spiel bestreiten die Nordhorner am kommenden Freitag, 25. November, auf eigenem Platz gegen den SV Surwold. Zum Jahresabschluss geht es für den VfL Weiße Elf dann am ersten Dezember-Wochenende gegen Olympia Laxten. Da auch die für Freitag, 2. Dezember, angesetzte Partie auf dem Sportgelände am Ootmarsumer Weg ausgetragen werden soll, sollten beide Begegnungen über die Bühne gehen. Bekanntermaßen verfügen die Nordhorner über einen von zwei Großfeld-Kunstrasenplätzen in der Grafschaft.

Der TuS Gildehaus muss auf der Zielgeraden des Jahres noch ein Mal auswärts ran: Das Team von Trainer Wolfgang Schmidt ist am Sonntag, 27. November, beim FC 27 Schapen gefordert. Das letzte Spiel vor der Winterpause bestreiten die Obergrafschafter dann am Sonntag, 4. Dezember, daheim gegen Emsbüren – wenn die Platzverhältnisse es zulassen.

Die weiteren Begegnungen

FC Schüttorf 09 – SC Spelle-Venhaus II (So., 14 Uhr): Mit dem Rückenwind aus dem jüngsten 3:1-Erfolg gegen Lohne will der FC Schüttorf 09 auch gegen die U 23 des SC Spelle-Venhaus gewinnen und so einen erfolgreichen Rückrundenauftakt hinlegen. Der Spielplan mit dem Startschuss in die zweite Halbserie macht es möglich, dass der Tabellenzweite ein zweites Heimspiel nacheinander austragen darf. „Das wollen wir ausnutzen, unseren starken Trend fortsetzen und weiter ganz oben in der Tabelle dabei sein“, fordert Trainer Michael Schmidt. Doch Schmidt und sein Partner Rainer Sobiech sind sich bewusst, welch schwere Aufgabe auf die Schüttorfer wartet: „Wir haben im Hinrundenspiel in Spelle zwar fünf Tore geschossen, doch auch drei Gegentreffer kassiert“, kann sich Schmidt gut an das Offensivpotenzial der Speller erinnern. Doch auch der FC 09 hat große Qualität, vor allen Dingen im Abschluss. Das hat zuletzt gegen Lohne den Unterschied ausgemacht – und soll auch am Sonntag ausschlaggebend sein.

SV Meppen II – SV Eintracht Nordhorn TV (So., 14 Uhr): Nach drei Unentschieden und einer Niederlage wollen die Nordhorner endlich wieder dreifach punkten. „Wir haben uns in den vergangenen Wochen stabilisiert. Doch ein Sieg würde uns unheimlich gut tun“, blickt Spielertrainer Deniz Baysoy etwas besorgt auf die Tabelle und sieht seine Mannschaft kurz vor den Abstiegsrängen platziert. Er und Herion Novaku haben es allerdings geschafft, dass die Eintracht vor allen Dingen in der Defensive nicht mehr so anfällig für Gegentore ist. „Wir haben in der Verteidigung und auf der zentralen Position vor der Abwehr einige Änderungen vorgenommen, die nun fruchten“, freut sich Baysoy. Doch die neu gewonnene Stabilität gehe zu Lasten der Durchschlagskraft: „Wir müssen unsere Chancen konsequenter nutzen“, fordert er. Und den Vorsprung auch mal ins Ziel retten. Sowohl in Spelle (1:1) als auch zuletzt in Altenlingen (1:1) mussten die Nordhorner den Ausgleich hinnehmen.

ASV Altenlingen – Union Lohne (So., 14 Uhr): Seit vier Spielen sind die ambitionierten Lohner in der Fußball-Bezirksliga sieglos. „Wir haben eine Ergebniskrise“, weiß Union-Trainer Ralf Cordes und schiebt sofort hinterher: „Jedoch keine fußballerische Krise.“ In Lohne hat man intern die Situation analysiert. „Und wir sind zu dem Ergebnis gekommen, genauso weiterzumachen“, verdeutlicht Cordes. Tempo im Spiel nach vorne haben die Lohner auch bei der jüngsten 1:3-Niederlage in Schüttorf gehabt. Einzig die Tore haben gefehlt. Cordes weiß auch, dass die Zeit gekommen ist, um wieder einen Sieg einzufahren. „Wir wollen uns vor dem Jahreswechsel noch eine gute Ausgangslage verschaffen, um die etwas enteilten Schüttorfer und Papenburger in der Tabelle wieder einzufangen.“ Der Lohner Trainer muss in Altenlingen allerdings auf Viktor Dak verzichten, der sich neben Knieproblemen unter der Woche auch noch mit einer Grippe herumgeplagt hat.

SV Wietmarschen – Concordia Emsbüren (So., 14 Uhr): Im eigenen Stadion läuft es für Wietmarschen. „Es passt derzeit zu Hause alles zusammen“, freut sich Trainer Norbert Wübbels, der gemeinsam mit Matthias Niehoff das Ruder nach dem miserablen Saisonauftakt herumgerissen hat. Der Aufsteiger gewann die letzten drei Heimspiele und will nun gegen Emsbüren nachlegen. „Mit den Zuschauern im Rücken können wir auch am Sonntag bestehen“, ist sich Wübbels sicher. Mit einem weiteren Heimerfolg können die Wietmarscher sogar den letzten Tabellenplatz verlassen. „Das ist Antrieb genug“, so Wübbels. Verzichten muss das neue Trainerduo auf Verteidiger Hendrik Schniederbruns. Zudem fehlen Thomas Klassen und Spielgestalter Manuel Hangbers gelbgesperrt.