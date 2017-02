Zu wenig Löschwasser: Haus in Bentheim brennt ab

Rund 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr plus Helfer des DRK sind am Samstagmorgen zum Brand eines Wohnhauses in Bentheim ausgerückt. Laut Polizei gab es aufgrund der derzeitigen Witterungsbedingungen zu wenig Löschwasser.

Bad Bentheim. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Bentheim, Gildehaus und Schüttorf sind am Samstagmorgen gegen 8 Uhr zu einem Brand im Stegehoek ausgerückt. Dort stand ein Wohnhaus in Flammen. Insgesamt waren rund 100 Kameraden der Feuerwehren im Einsatz, unterstützt wurden sie von Helfern des Deutschen Roten Kreuzes. „Aufgrund der aktuellen Witterungsbedingungen mangelte es an Löschwasser, sodass das Haus kontrolliert abbrennt“, teilte die Polizei in einer Pressemitteilung am Vormittag mit.

Acht Personen können Haus rechtzeitig verlassen

Bei der Alarmierung hieß es noch, dass sich Personen in den brennenden Häusern befänden. „Die acht Hausbewohner und Gäste verließen selbstständig das Haus. Nach bisherigen Erkenntnissen sind sechs Bewohner leicht verletzt und werden in umliegenden Krankenhäusern behandelt“, hieß es weiter von der Polizei. Bei dem Feuer gab es starke Rauchentwicklung, die Wolke hüllte die Häuser auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein. „Aufgrund der starken Rauchentwicklung werden Anwohner gebeten, die Türen und Fenster geschlossen zu halten“, rief die Polizei auf.

Über die Ursache des Feuers ist noch nichts bekannt. Zur Schadenshöhe kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nichts gesagt werden. Die Brandermittler der Polizei haben die Ermittlungen aufgenommen.

Video Sechs Verletzte - Haus in Bad Bentheim in Flammen Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Bad Bentheim: In der Obergrafschaft sind Feuerwehr und Rettungsdienste seit dem Morgen im Großeinsatz.

Ein Haus ist im Bereich der Bentheimer Innenstadt niedergebrannt, dabei sind nach ersten Informationen sechs Bewohner verletzt worden. Einzelheiten von Frank Hengstmann von der Feuerwehr Bad Bentheim.