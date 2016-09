Zugunglück: Mindestens ein Toter und 65 Verletzte

dpa New York. Bei dem Zugunglück in einem Bahnhof im Großraum der Millionenmetropole New York hat es mindestens einen Toten und 65 Verletzte gegeben. Das bestätigte der Gouverneur des Bundesstaats New York, Andrew Cuomo, in einer Mitteilung. Die zuständigen Behörden von New York und New Jersey arbeiteten zusammen, um die Hintergründe des Unglücks in Hoboken aufzuklären. Der Pendlerzug war mitten im morgendlichen Berufsverkehr nach Angaben von Augenzeugen ungebremst in den Bahnhof von Hoboken eingefahren, Teile des Gebäudes stürzten ein.