Zwei Freundinnen sehen sich nach 20 Jahren wieder

Nordhorn. Alles begann 1982 mit einem Austausch dreier deutscher Schulen aus Mexiko. 110 Schüler hatten für sechs Wochen in Deutschland gelebt. Elke Mondria da Hieber, die heute als Deutsch- und Englischlehrerin arbeitet, nahm als Elfjährige daran teil, wohnte sechs Wochen lang in der Grafschaft – und lernte in ihrer Nordhorner Gastfamilie Udert Tochter Viola kennen: Ein Glücksfall, wie sich herrausstellen sollte, denn sonst wäre niemals die nun schon seit 34 Jahren andauernde Freundschaft entstanden.

Am Anfang ihres Aufenthaltes bereitete die Sprache am meisten Schwierigkeiten, erinnert sich Elke heute bei ihrem Wiedersehen in Nordhorn mit Viola, die heute Viola Wenderoth heißt und seit Jahren als Redaktionssekretärin bei den GN arbeitet. „Da während meines Aufenthalts Sommerferien waren, musste ich nicht zur Schule gehen. Ich war hier, um Deutsch zu lernen.“ Viola Wenderoth erzählt: „Meine Mutter hatte bei der Stadt geklärt, dass Elke und ich alle Aktionen des Ferienpasses zusammen machen konnten. Doch die meiste Zeit sind wir einfach mit dem Fahrrad gefahren.“ Die Ausflüge in das Freibad sind ihrer Freundin Elke dabei als eine der schönsten Erfahrungen im Kopf geblieben. Ein besonderes Erlebnis war es auch, über die Grenze zu hüpfen und mit einem Bein in Deutschland und dem anderen in den Niederlanden zu stehen.

Während ihres Aufenthalts wurde Elke zwölf Jahre alt. „Das ist eine Art Tradition geworden, rund zehn Jahre lang habe ich die meisten meiner Geburtstage in Deutschland gefeiert“, erinnert sich Elke. Beide blicken heute glücklich auf die vergangene Zeit zurück: „Es war eine schöne Zeit, und wir haben unglaublich viele tolle Sachen unternommen.“

Der größte Unterschied zu Mexiko sei, dass es dort diese Freiheiten und diese Sicherheit wie in Nordhorn nicht gibt, erzählt Elke Mondria da Hieber. Negative Erfahrungen hat sie in Nordhorn dabei nur wenige gemacht. Mit den gelegentlichen Vorurteilen und Stereotypen habe sie sich schnell abgefunden. Besonders in Erinnerung haften geblieben ist ihr, dass sie die Freizügigkeit an den Seen als sehr komisch empfand.

Nach sechs Wochen war 1982 der Austausch vorbei, doch Elke Mondria da Hieber sprach auch in Mexiko noch viel Deutsch. Bereits neun Monate später kam die zehnjährige Viola zum Gegenbesuch nach Mexiko-Stadt: „Bei meinem ersten Besuch habe ich sieben Gläser ,Nutella‘ mitgenommen. Das war immer Elkes Lieblingsessen und gab es in Mexiko nicht.“ Viola beeindruckte damals besonders, dass in Mexiko Unternehmungen immer nur in einer Gruppe gemacht werden durften, da es alleine draußen zu gefährlich war.

Nach vier Wochen war ihr Aufenthalt in Mexiko auch schon wieder zu Ende. Im zweijährlichen Takt besuchten sich beide dann gegenseitig immer wieder. In der Zwischenzeit standen sie im regen Briefkontakt, auch wenn die Briefe bis zu sechs Wochen unterwegs waren. 1996 besuchte Viola das letzte Mal ihre Freundin Elke. Danach wurde der Kontakt weniger: „Damals hatte uns das Leben eingeholt. Wir haben angefangen zu studieren und jeder ist seinen eigenen Weg gegangen“, berichten beide.

2008 trafen sie sich dann auf „Facebook“ wieder und verloren sich seitdem nicht mehr aus den Augen: „Dass wir niemals komplett den Kontakt verloren haben, ist besonders unseren Müttern zu verdanken. Über Jahre hinweg haben sie sich immer wieder geschrieben und so haben auch wir mitbekommen, was los war.“

Im vergangenen August war es dann aber endlich soweit. 20 Jahre nach ihrer letzten Begegnung kam Elke für einige Tage zurück nach Nordhorn. Vor dem Treffen war bei beiden die Angst groß, ob man sich überhaupt etwas zu erzählen haben würde und ob sich die Freundin vielleicht verändert hat. Doch alle Zweifel waren schnell wie wegeblasen: Gemeinsam schwelgten sie in Erinnerungen, schauten alte Fotos und „holten“ so die letzten 20 Jahre im Leben des anderen nach. Viola Wenderoth hofft, dass sie 2017 Elke in Mexiko besuchen kann. Erneute 20 Jahre wollen beide jedenfalls nicht mehr auf ein Wiedersehen warten.