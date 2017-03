Zwei Grafschafter Skat-Klubs spielen in 2. Liga

Neun Vereine nehmen in der im April beginnenden Saison am Spielbetrieb des Deutschen Skat-Verbandes DSKV teil. Im Januar wurde der Wietmarscher Stefan Wilken Meister der Verbandsgruppe Münsterland/Emsland.

Wietmarschen. Rene Hofsink aus Wielen hat gerade erst seinen 14. Geburtstag gefeiert. Vor kurzem nahm der Junge, der gerne Skat spielt, für seinen Verein Karo-Bube an der Tandem-Meisterschaft der Verbandsgruppe Münsterland/Emsland teil – und war der jüngste aller 98 Teilnehmer. Der Altersdurchschnitt lag bei diesem Wettkampf in Coesfeld – genauso wie bei vielen Skat-Turnieren – erheblich höher. „Viele unserer Aktiven sind 60 Jahre und älter. Es kommen nur wenig junge Spieler nach“, weiß der Verbandsvorsitzende Alfred Bramkamp aus Wietmarschen und kommt zum Schluss: „Wir haben ein Nachwuchs-Problem. Skat hat gegenüber anderen Denksportarten leider an Popularität verloren.“ Aktuell nehmen immerhin noch neun Grafschafter Vereine am offiziellen Spielbetrieb des Deutschen Skatverbandes (DSKV) teil – gleich zwei Teams spielen in der viergleisigen 2. Bundesliga: der SV Wietmarschen und der SSV Ems-Vechte mit Sitz in Nordhorn.

In den vergangenen Jahren traten die Nordhorner sogar in der 1. Bundesliga an, gehörten damit bundesweit zu den besten Skatklubs und belegten in der Saison 2015 den starken sechsten Platz.. „Wir haben immer noch viele starke Vereine in unserer Region“, sagt Bramkamp. Während der SSV Ems-Vechte zuletzt der erfolgreichste war, ist die Skat-Abteilung des SV Wietmarschen einer der ältesten und der Klub Pik-7 Emlichheim derzeit der mitgliederstärkste Verein. Dort bieten die langjährigen Skatspieler Johann Beerlink und Jan Tieneken eine AG in der Realschule an und fördern damit die Jugendarbeit.

350 Spieler in der Verbandsgruppe Münsterland/Emsland

Das altbekannte Kartenspiel mit den charakteristischen Komponenten Reizen, Passen und Drücken ist ein Strategiespiel, bei dem es natürlich auch um Training und eine optimale Wettkampfvorbereitung geht. Beim SV Wietmarschen etwa wird an den Übungsabenden meist an drei bis vier Tischen gespielt, andernorts treffen sich eingefleischte Runden. Grafschafter Skatspieler nehmen an Preisskat-Turnieren teil, an Einzel- und Teammeisterschaften sowie in den unterschiedlichen Ligen – in der im April beginnenden neuen Saison von der Verbandsliga bis zur 2. Liga. „Unser Verband, der von Meppen bis Münster reicht, hat etwa 350 Mitglieder“, berichtet Alfred Bramkamp. Im März nächsten Jahres feiert die Verbandsgruppe Münsterland/Emsland ihr 50. Jubiläum.

Bei der Tandem-Verbandsmeisterschaft im Februar in Coesfeld belegte der Wielener Youngster Rene Hofsink zusammen mit seinem Partner Derk Lübbermann einen ordentlichen 21. Platz, aber gleich zwei Grafschafter Duos schafften es nach gut viereinhalbstündigem Turnier aufs Treppchen: Hinter einem Team aus Rheine (4708 Punkte) wurden die Bad Bentheimer Heinz-Georg von Wensiersky und Bernhard Wellen mit 4571 Punkten Vizemeister, der dritte Platz ging an Horst Hübner und Klaus Bösch von den „Vechtebuben“ Schüttorf (4525 Punkte). Weitere elf Tandems aus der Grafschaft qualifizierten sich für die Landesmeisterschaft. Das beste Einzelergebnis erzielte Eduard Kerschbaumer vom 1. Skatclub Nordhorn mit 3238 Punkten.

Bereits Ende Januar hatte der Wietmarscher Stefan Wilken mit vier starken Serien hoch überlegen die Einzel-Meisterschaft des Verbandes gewonnen. Dritter wurde sein Teamkollege Ludger Rolink. Bei der Mannschaftsmeisterschaft am Sonnabend in Rhade stellte Rot-Weiß Lage mit Zwier Hinken, Frank Feld, Derk Gysbers und Dietrich Krischik als Vierter das beste Grafschafter Team.

Infos zum Skat in der Grafschaft erteilt Alfred Bramkamp, Telefon 0170 3823486; der Wietmarscher ist Vorsitzender der Skatsportverbandsgruppe Münsterland/Emsland.